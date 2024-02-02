Ramazan Hoca’nın katil zanlısı adliyeye sevk edildi | Video
Diyarbakırlı 'Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin’i, İstanbul'da bıçaklayarak öldüren zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.
Ramazan Pişkin'i bıçaklayarak ölümüne neden olduğu belirlenen Erkan B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Zanlının, basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları yanıtsız bıraktığı görüldü.
YÜRÜYEREK GELDİ, OTOBÜSLE KAÇTI
Olayın meydana geldiği yerde ve şüphelinin kaçış güzergahı üzerindeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının cinayeti işledikten sonra kaçtığı ve bir süre sonra durarak bir kişiden sigara alıp içtiğini tespit etmiş, güvenlik kamera görüntüleri incelemelerinde, zanlının sigara içtikten sonra Aksaray'da otobüse bindiği ve Beyoğlu Piyalepaşa'da otobüsten inerek Hacıhüsrev'e girdiği belirlenmişti. Ekiplerin Hacıhüsrev'de yapılan operasyonla Erkan B.'yi kıskıvrak yakalamıştı.
TARTIŞMA OLMADAN BIÇAKLAMIŞ
Ekiplerin çalışmalarıyla, Erkan B.'nin Ramazan Pişkin'i çay ocağına gidip hiçbir şey söylemeden göğsünden 3 kez bıçakladığı öğrenilmişti. Erkan B.'nin babasının da Ramazan Pişkin'in çay ocağına yakın bir yerde iş yerinin bulunduğu zanlının Ramazan Pişkin'i bu sebeple tanıdığı belirlenmişti.
DAHA ÖNCE DE ANNESİNİ DARP ETTİĞİ İÇİN ARANMASI VARMIŞ
9 ayrı suçtan emniyette kaydı bulunduğu ortaya çıkan katil zanlısı Erkan B.'nin ailesi ile görüşmediği, daha önce de annesini darp ettiği ve bu sebeple kasten yaralama suçundan aranması bulunduğu da ortaya çıkan detaylar arasındaydı.
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