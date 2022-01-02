Restoranda çocuğu önünde kocasından dayak yedi! Sosyal medyadan yardım istedi... O anlar kamerada | Video
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Eyüpsultan'da, boşanmak üzere olduğu kocası tarafından, restoranda 6 yaşındaki çocuğunun önünde dayak yiyen kadın, darp anlarının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, yardım istedi.
Yeşilpınar Mahallesi'nde oturan 29 yaşındaki Elif Dağatar, sosyal medya hesabından yardım isteyerek, boşanmak üzere olduğu kocası 34 yaşındaki kocası Ertuğrul T. tarafından 6 yaşındaki oğlunun gözü önünde dayak yediği anların güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. Kocasından şikayetçi olduğu öğrenilen Elif Dağatar, görüntülü paylaşımında, Dün boşanmak üzere olduğum eşim tarafından ÇOCUĞUMUN GÖZÜ ÖNÜNDE darp edildim ve ilk kez değil defalarca şikâyet ettim, Elini kolunu sallayarak gitti. Ben öldükten sonra mı gelecek adalet! ifadelerine yer verdi.