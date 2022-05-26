Video Yaşam Rize yaylalarına mayısta kar yağdı | Video
Rize yaylalarına mayısta kar yağdı | Video

Rize yaylalarına mayısta kar yağdı | Video

26.05.2022 | 10:56

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Rize yaylalarına mayısta kar yağdı | Video 02:19
Rize yaylalarına mayısta kar yağdı | Video 26.05.2022 | 10:56
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 26 Mayıs 2022 Perşembe atv izle! | Video 12:17
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 26 Mayıs 2022 Perşembe atv izle! | Video 26.05.2022 | 11:31
İnternetten yasa dışı bahis oynatan 3 kişi yakalandı | Video 00:54
İnternetten yasa dışı bahis oynatan 3 kişi yakalandı | Video 26.05.2022 | 10:54
Bursa’da drift atan trafik magandaları kamerada | Video 00:42
Bursa’da drift atan trafik magandaları kamerada | Video 26.05.2022 | 10:54
Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu böyle görüntülendi | Video 01:08
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu böyle görüntülendi | Video 26.05.2022 | 11:09
Esenyurt’ta yayaya çarpan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 01:17
Esenyurt'ta yayaya çarpan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 26.05.2022 | 11:06
Kütahya’da polislerin sürprizi özel çocuğu duygulandırdı | Video 01:28
Kütahya'da polislerin sürprizi özel çocuğu duygulandırdı | Video 26.05.2022 | 10:53
İzmir’de FETÖ’nün hücre evlerine operasyon: 21 gözaltı | Video 00:43
İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 21 gözaltı | Video 26.05.2022 | 10:56
Tekirdağ’da tarihi eser operasyonu: 138 parça ele geçirildi | Video 00:39
Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 138 parça ele geçirildi | Video 26.05.2022 | 09:52
İzmir’de Kolpaçino kumarhanesine baskın Beni çeksene abi! | Video 01:33
İzmir'de "Kolpaçino" kumarhanesine baskın "Beni çeksene abi!" | Video 26.05.2022 | 09:52
Sinop’ta hayran bırakan gün batımı | Video 02:16
Sinop'ta hayran bırakan gün batımı | Video 26.05.2022 | 10:36
Bir gecede iki soygun! İş yerlerine böyle girdi | Video 00:37
Bir gecede iki soygun! İş yerlerine böyle girdi | Video 26.05.2022 | 10:40
Ünlü popçu Kenan Doğulu Bursa Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verdi | Video 04:23
Ünlü popçu Kenan Doğulu Bursa Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verdi | Video 26.05.2022 | 10:20
Kaza yapan otomobiller ağaçlara çarparak durabildi: 5 yaralı | Video 02:08
Kaza yapan otomobiller ağaçlara çarparak durabildi: 5 yaralı | Video 26.05.2022 | 10:01
Sultangazi’de okul önünde bıçaklı kavga | Video 02:18
Sultangazi'de okul önünde bıçaklı kavga | Video 26.05.2022 | 09:45
Tekirdağ’da tarihi eser operasyonu: 138 parça ele geçirildi | Video 00:39
Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 138 parça ele geçirildi | Video 26.05.2022 | 09:45
Tırla adeta yarışan bisikletlinin yürekleri ağıza getiren yolculuğu kamerada | Video 01:08
Tırla adeta yarışan bisikletlinin yürekleri ağıza getiren yolculuğu kamerada | Video 26.05.2022 | 09:28
Kaçmaya çalışan torbacı yakalandı: Üzerinden yaklaşık 300 gram eroin çıktı! | Video 01:02
Kaçmaya çalışan "torbacı" yakalandı: Üzerinden yaklaşık 300 gram eroin çıktı! | Video 26.05.2022 | 09:28
Tadına baktığı çileği beğenince kasasıyla birlikte çaldı: O anlar kamerada | Video 03:17
Tadına baktığı çileği beğenince kasasıyla birlikte çaldı: O anlar kamerada | Video 26.05.2022 | 09:28
Sürünerek girdiler, çaldıkları eşya sığmayınca kapıyı böyle kırdılar | Video 02:21
Sürünerek girdiler, çaldıkları eşya sığmayınca kapıyı böyle kırdılar | Video 26.05.2022 | 09:31

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerindeki yaylalar, kar yağışıyla beyaza büründü. Yaylaya göç edenler, mayıs ayı sonunda yağan karı 'sürpriz' olarak nitelendirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kentte hava sıcaklığının aniden düşmesiyle yüksek kesimlerdeki yaylalar, yağan karla beyaza büründü. İlçenin 2263 rakımlı Yukarı Kavrun Yaylası ve Kaçkar Dağları, beyaz örtüyle kaplandı. Yeşilin beyazla kaplandığı yüksek kesimli yaylalarda da kar aralıklarla etkili oldu. Hayvanlarını alıp yaylaya göç eden yaylacılar, mayıs ayı sonunda yağan karla şaşkınlık yaşadıklarını belirtti.

Yayladaki Halit Mugtuoğlu, Galiba bu sene yaz gelmeyecek. Geçen yıl mayısın 15'lerine geldiğimizde gerçek bir yaz yaşamıştık ama bu yıl hala kış yaşıyoruz. Hayvanlarımı aldım yaylaya çıktım. Fazladan yem yok. Doğada ne bulurlarsa onu yiyecekler dedi.

Ahmet Kanber de 3 gün önce geldik, geldiğimiz gün hava çok güzeldi. Ancak 2 gündür kar yağıyor. Yaz beklerken kış sürprizi yaşıyoruz diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA