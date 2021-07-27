Rize'nin Pazar ilçesinde dere taştı | Video
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Rize'nin Pazar, Ardeşen, Hemşin ve Fındıklı ilçelerinde devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Pazar ilçesi Melyat mevkiinde sağanak nedeniyle debisi artan yan dere taşarak, Karadeniz Sahil Yolu'na akatıTaşan su nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.
Bölgede hazırda bulunan Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için trafik ekipleri de tedbir aldı. Ayrıca,Pazar ilçesinin yanı sıra Ardeşen, Hemşin ve Fındıklı'daki bir çok derede su seviyesi yükseldi, yer yer küçük çaplı heyelanlar meydana geldi.