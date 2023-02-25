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OTOMATİK OYNAT
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Arnavutköy'de yanan otomobili yoldan geçen itfaiye eri söndürdü | Video 25.02.2023 | 11:43
04:37
02:09
AFAD gönüllülerinden, depremzedelere doğum günü sürprizi | Video 25.02.2023 | 11:09
04:35
Depremde hasar gören araçlar havadan görüntülendi | Video 25.02.2023 | 10:56
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Menteşe’de yoğun sis: Sürücüler zor anlar yaşadı | Video 25.02.2023 | 10:51
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Bozcaada ve Gökçeada’ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi | Video 25.02.2023 | 10:39
02:42
Kars eksi 22’yi gördü, her taraf buz tuttu | Video 25.02.2023 | 10:33
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Maskeli gaspçılar yol kesip 760 bin lira çaldı | Video 25.02.2023 | 10:29
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26 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 4 tutuklama | Video 25.02.2023 | 10:19
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Yeşilbaşlı gövel ördeklerden Çoruh Nehri'nde görsel şölen | Video 25.02.2023 | 09:52
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SABAH'tan Kur'an-ı Kerim ve Kur'an Yolu Meali Kampanyası | Video 25.02.2023 | 09:17
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Esenyurt'ta tekme tokat yol verme kavgası kamerada | Video 25.02.2023 | 09:37
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Bakan Kurum'dan deprem bölgesindeki inşaa süreciyle ilgili açıklama 24.02.2023 | 20:51