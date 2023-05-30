Video Yaşam Sağanak yağış nedeniyle dere taştı | Video
Sağanak yağış nedeniyle dere taştı | Video

Sağanak yağış nedeniyle dere taştı | Video

30.05.2023 | 01:32

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde sağanak yağış nedeniyle dere taştı.

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