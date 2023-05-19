Sahte içkiden 6 kişinin ölümüne sebep olan tutuklu 3 sanığa 6'şar kez müebbet | Video
Bursa'da sahte içkiden 6 kişinin ölümüne sebep oldukları iddia edilen tutuklu 3 sanığın her birine 6'şar kez olmak üzere toplam 18 yıl müebbet hapisleri istendi.
Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz yıl kasım ayında yaşandı. Merkez Yıldırım ilçesinde zehirlenme belirtisiyle hastaneye kaldırılan Şakir Çelik(56)'in sahte içkiden zehirlendiği öğrenildi. Ardından Erol Oktay(56), Necip Cece, Fuat İşcen, Kamil Cihat İ.(51), Murat K.(56), Bülent D.(44), Ramazan Ç.(48), Fatih U., Suriye uyruklu Basem M., Celal T., Erhan S., Mahmut Akça ve M.A. da aynı şikayetle Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Şakir Çelik, Erol Oktay, Fuat İşcen, Necip Cece, Mahmut Akça ve Erhan Sepek doktorların yapılan tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince başlatılan soruşturma çerçevesinde metil alkolü Bursa'ya İzmir'den gönderdiği belirlenen Oktay Yüce(44), Bursa'da sahte içkiyi sattığı belirlenen Raif Aytaç Uzcan(46) ve taburcu olduktan sonra gözaltına alınan ölenlerden Fuat İşcen ile ağabeyi Kemal Cihat İşcen(52), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 6 aylık soruşturmanın tamamlanmasının ardından 9 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu sanıklar Kemal Cihat İşcen, Oktay Yüce ve Raif Aytaç Uzcan hakkında 'Kasten öldürme' suçundan, her sanık için 6'şar kez olmak üzere toplam 18 müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamenin Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından sanıkların yargılanmasına başlanacak.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:26
00:34
01:21
Tarihi kalede feci ölüm! Kaleden düşen şahıs hayatını kaybetti | Video 19.05.2023 | 16:30
04:01
Siverek’te öğrenciler dev Türk Bayrağıyla şehir turu attı | Video 19.05.2023 | 15:47
00:56
05:38
00:23
03:25
Tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle başından vuran zanlı yakalandı | Video 19.05.2023 | 13:30
04:44
Lüks araçla geldiler, başka bir lüks aracı soyup gittiler | Video 19.05.2023 | 11:47
04:59
Gümüşhane’de 19 Mayıs kutlamalarına TOGG damga vurdu | Video 19.05.2023 | 12:50
01:04
Afyonkarahisar'da park halindeki tıra başka bir tır çarptı: 3 yaralı | Video 19.05.2023 | 12:46
05:11
02:11
Otomobilleri çekiciye yükleyerek çaldılar! | Video 19.05.2023 | 11:34
04:56
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 19 Mayıs 2023 Cuma atv izle! | Video 19.05.2023 | 11:32
03:14
02:58
Seri operasyonlarla yakalandılar… 140 kilogram zehir ele geçirildi | Video 19.05.2023 | 10:45
00:34
İş yerinden 6 milyon çalıp kaçtılar! | Video 19.05.2023 | 10:46
00:54
“Tarihi Eser” operasyonu… Suçüstü yakalandılar | Video 19.05.2023 | 10:36
02:04
Adana'da polis 100 bin uyuşturucu hap ele geçirdi | Video 19.05.2023 | 10:05
01:13
Yan bakma meselesinden kavga çıktı: 7 yaralı, 6 gözaltı | Video 19.05.2023 | 09:43