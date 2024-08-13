Samsun'da jandarma tarafından uyuşturucu ve silah ele geçirildi: 3 gözaltı | Video
Samsun'da jandarmanın takibi sonucu düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Evde yapılan aramada, 4 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet tabanca fişeği, 11 gram kokain, 24 adet sentetik ecza hap, 255 gram kubar esrar, 1 adet içime hazır esrarlı sigara ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili B.S., T.A. ve İ.K. gözaltına alındı. Yakalanan şahısların yapılan sorgulamasında, T.A. isimli şahsın "12 yaşını tamamlamamış çocuğun cinsel İstismarı" suçundan, B.S.'nin "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ve İ.K.'nin "kasten yaralama" suçundan aranma kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi.
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