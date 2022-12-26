Sancaktepe’de feci kaza kamerada: Yaşlı kadın tırın altında kalarak hayatını kaybetti | Video

Sancaktepe'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı çifte seyir halindeki tır çarptı. Tırın altında sürüklenen kadın hayatını kaybetti, eşi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Kafiye ve Bekir Kaygusuz çiftine cadde üzerinde seyir halinde olan Serdar Kara hakimiyetindeki tır çarptı. Kazada tırın altında kalarak sürüklenen Kafiye Kaygusuz(70), olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi Bekir Kaygusuz ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken hayatını kaybeden kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı. Öte yandan, yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Çevre esnafından Ahmet Aytekin, "Yaşlı çift bir anda tırın önüne atladı. Tır sürücüsü sanırım kör noktada kaldıkları için çifti görmedi ve kadını aracın altına aldı. Biz uyarınca tır şoförü durdu. Kadın tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Eşi de hastaneye kaldırıldı" dedi.