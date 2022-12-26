Sancaktepe’de feci kaza kamerada: Yaşlı kadın tırın altında kalarak hayatını kaybetti | Video
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Sancaktepe'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı çifte seyir halindeki tır çarptı. Tırın altında sürüklenen kadın hayatını kaybetti, eşi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
"BİZ UYARINCA TIR ŞOFÖRÜ DURDU"
Çevre esnafından Ahmet Aytekin, "Yaşlı çift bir anda tırın önüne atladı. Tır sürücüsü sanırım kör noktada kaldıkları için çifti görmedi ve kadını aracın altına aldı. Biz uyarınca tır şoförü durdu. Kadın tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Eşi de hastaneye kaldırıldı" dedi.