Video Yaşam Şanlıurfa'da iş kazasında kopan el yerine dikildi | Video
Şanlıurfa'da iş kazasında kopan el yerine dikildi | Video

Şanlıurfa'da iş kazasında kopan el yerine dikildi | Video

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Mardin'de fabrikada çalışırken elini makineye kaptıran işçinin sağ eli koptu. Şanlıurfa’ya sevk edilen hastanın kopan eli Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların 5 saatlik mikro cerrahi müdahalesiyle yerine dikildi.

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Mardin'de bir fabrikada işçi olarak çalışan Hüseyin Asan (32) işyerinde temizliğini yaptığı makinenin aniden çalışması sonucu elini kaptırdı. 112 acil ekibinin olay yerine gelmesiyle birlikte kopan el makineden çıkartılarak, hastayla beraber Mardin Devlet Hastanesine götürüldü. Acil Serviste ilk müdahalesi yapılan hasta zaman kaybetmeden Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Hizmet Binasında hizmet veren ve daha önce bu tür operasyonları başarıyla gerçekleştiren El Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Numan Atılgan ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kadir Çiçek tarafından hasta ameliyata alındı. Mikro cerrahi yöntemle 5 saat süren zor bir ameliyat gerçekleştirilerek bilek hizasından kopan el başarıyla yerine dikti.

Operasyonun başarılı geçtiğini belirten Op. Dr. Numan Atılgan; "Ameliyatın 12. gününde damar ve kan dolaşım problemi olmayan, hafif düzeyde de olsa hareket edebilen bir uzva sahibiz. Bundan sonraki tedavi süreci ise dokuların tam iyileşme göstermesinin ardından yoğun rehabilitasyon programıyla kaybolan işlevlerin bir kısmının en azından geri kazanılması yönünde olacak. Hastanemizin güçlü alt yapısıyla, Bölgede bu tür ameliyatları başarıyla yapan bir ekibe sahibiz." dedi. Ameliyatla uzuv kaybından kurtulan ve sağlığına kavuşan Asan, Ameliyatı gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.

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