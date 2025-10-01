Video Yaşam Şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı | Video
Şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı | Video

Şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı | Video

01.10.2025 | 14:10

Adıyaman'da kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgilere göre, kaza merkez Yunus Emre Mahallesi'nde Şevenk Deresi yakınlarında meydana geldi. Muhammed Burak Kop(18) idaresindeki 02 AFA 579 plakalı motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan genç sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı | Video 02:14
Şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı | Video 01.10.2025 | 14:10
Menajer Ayşe Barım’ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi | Video 04:50
Menajer Ayşe Barım'ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi | Video 01.10.2025 | 13:19
Beşiktaş’ta 4 katlı ahşap binada yangın | Video 00:15
Beşiktaş'ta 4 katlı ahşap binada yangın | Video 01.10.2025 | 12:53
Karaman’da ekmek servisi yapan minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kaza kamerada | Video 01:05
Karaman’da ekmek servisi yapan minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kaza kamerada | Video 01.10.2025 | 12:51
Güllü’nün düştükten hemen sonraki görüntüleri ortaya çıktı! Kızı Tuyan Ülkem, annesinin başında böyle feryat etmiş | Video 00:38
Güllü'nün düştükten hemen sonraki görüntüleri ortaya çıktı! Kızı Tuyan Ülkem, annesinin başında böyle feryat etmiş | Video 01.10.2025 | 12:19
Fatih’te tramvayın çarptığı yaya yaralandı! Kaza anı kamerada | Video 01:33
Fatih'te tramvayın çarptığı yaya yaralandı! Kaza anı kamerada | Video 01.10.2025 | 11:47
Yeni görüntüler ortaya çıktı! Güllü’nün kızı annesinin başında sinir krizi geçirdi | Video 00:36
Yeni görüntüler ortaya çıktı! Güllü'nün kızı annesinin başında sinir krizi geçirdi | Video 01.10.2025 | 10:49
Can Holding soruşturmasında gözaltına alınan Ciner Grubu çalışanı 10 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 02:30
Can Holding soruşturmasında gözaltına alınan Ciner Grubu çalışanı 10 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 01.10.2025 | 10:47
Avcılar’da bir sürücü İETT otobüsünün önünü kesti | Video 00:35
Avcılar’da bir sürücü İETT otobüsünün önünü kesti | Video 01.10.2025 | 10:47
Avcılar’da bir sürücü İETT otobüsünün önünü kesti: O anlar kamerada | Video 00:35
Avcılar’da bir sürücü İETT otobüsünün önünü kesti: O anlar kamerada | Video 01.10.2025 | 10:46
Hastanenin otoparkından iki motosiklet çaldı! O anlar kamerada | Video 01:33
Hastanenin otoparkından iki motosiklet çaldı! O anlar kamerada | Video 01.10.2025 | 10:25
12 göçmeni 27 bin TL’ye taşırken yakalanan insan taciri tutuklandı | Video 00:45
12 göçmeni 27 bin TL’ye taşırken yakalanan insan taciri tutuklandı | Video 01.10.2025 | 10:10
Kenara çekilir misiniz? diyerek uyardı, böyle darp edildi | Video 02:59
"Kenara çekilir misiniz?" diyerek uyardı, böyle darp edildi | Video 01.10.2025 | 10:10
Şehir şehir gezip, kılık değiştiren hırsızlar yakalandı | Video 00:55
Şehir şehir gezip, kılık değiştiren hırsızlar yakalandı | Video 01.10.2025 | 09:58
27 yaşındaki gencin katil zanlısı kapı önünde böyle beklemiş | Video 01:59
27 yaşındaki gencin katil zanlısı kapı önünde böyle beklemiş | Video 01.10.2025 | 09:06
Sinop’ta sahte altın dolandırıcıları yakalandı | Video 00:18
Sinop'ta sahte altın dolandırıcıları yakalandı | Video 01.10.2025 | 09:00
Küçükçekmece’de markette kadına yumruk atan şüpheli yakalandı | Video 00:29
Küçükçekmece’de markette kadına yumruk atan şüpheli yakalandı | Video 01.10.2025 | 09:00
GALATASARAY 1-0 LIVERPOOL MAÇ SONU | Okan Buruk: Bir Türk takımının neler yapabileceğini gösterdik | Video 14:24
GALATASARAY 1-0 LIVERPOOL MAÇ SONU | Okan Buruk: "Bir Türk takımının neler yapabileceğini gösterdik" | Video 01.10.2025 | 09:00
Bir ailenin yok olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:17
Bir ailenin yok olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01.10.2025 | 08:59
Trabzon açıklarında bulunan insansız deniz aracını imha etme çalışmaları başladı | Video 02:27
Trabzon açıklarında bulunan insansız deniz aracını imha etme çalışmaları başladı | Video 01.10.2025 | 08:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY