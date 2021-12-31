Serik'te jandarmadan tarihi eser operasyonu | Video

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Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda madalyon, 8 heykel, 9 yüzük, 7 mühür, 13 takı, 19 figür ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 302 sikke ele geçirildi.
Belek mahallesinde tarihi eser kaçakçılığı ihbarını değerlendiren Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT operasyon düzenledi. Operasyonda S.Y. yakalandı. Aramada madalyon, 8 heykel, 9 yüzük, 7 mühür, 13 takı, 19 figür ve 302 Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Y'nin ifadesi devam ediyor.