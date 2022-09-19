Şırnak’ta bulduğu cisim elinde patlayan çoban yaralandı | Video

Şırnak’ta çoban Z.Ş. bulduğu cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Marinos bölgesinde koyunlarını otlatan 20 yaşındaki Z.Ş. bulduğu cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralandı. Z.Ş., ambulans ile Beytüşşebap Devlet Hastanesine ardında da Sağlık Bakanlığı Helikopter Ambulansı ile Şırnak Devlet Hastanesi getirilerek tedavi altına alındı.