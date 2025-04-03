Şişli’de eğlence mekanında silahlar konuştu: 2 yaralı | Video
Şişli’de bir eğlence mekanında çıkan kavga dışarıya taştı. Silahların konuştuğu kavgada iki kişi yaralandı.
Yapılan incelemelerde olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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