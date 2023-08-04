Video Yaşam Sokak ortasında metrelerce sürükledi, sopayla öldüresiye dövdü | Video
Sokak ortasında metrelerce sürükledi, sopayla öldüresiye dövdü | Video

Sokak ortasında metrelerce sürükledi, sopayla öldüresiye dövdü | Video

04.08.2023 | 15:47

Esenyurt'ta eli sopalı şahıs, daha önce hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir çocuğu sokak ortasında dövdü. Dakikalar boyunca saldırdığı çocuğu yerde sürüklerken, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle taraflar ayrıldı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Olay, dün 13.00 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir şahıs, kendisinden daha önce hırsızlık yapan çocuğu görünce sopayla saldırdı. Yanında köpeği ile sokakta dolaşan çocuk sopa darbeleriyle neye uğradığını şaşırırken, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Uzun süre çocuğu yerde sürükleyen şahıs sopa ile vurmaya devam ederken, çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti. Olay sonrasında taraflar dağıldı. Koşarak eve giden çocuk, aldığı bıçak ile eli sopalı şahsın peşine düşerken, alt sokakta şahsı bıçakladığı öğrenildi. Yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

"ÇOCUĞA ACIDIK, ELİNDEN ALDIK"
Olaya müdahale ederek çocuğu kurtaran Talip Düzün, "Sokağın aşağısından sopa ile geldi ve elinde köpek olan çocuğa saldırdı. Biz de sesi duyunca dışarıya çıktık. Adam sopa ile çocuğun ağzına, yüzüne vuruyordu. 10 - 15 dakika boyunca çocuğu dövdü, yerlerde sürükledi. Çocuğun ağzı, yüzü kan içerisindeydi. Biz de çocuğa acıdık ve müdahale ederek elinden aldık. Döven adamı tuttum ve 'Neden dövüyorsun' diye sordum. O da 'Beni daha önceden gasp ettiler' dedi. Neden polise bildirmiyorsun diyerek tepki gösterdim. Daha sonrasında olay yerinden uzaklaştılar. Sonrasında duyduk ki dövülen çocuk evden bıçak almış ve kendisini döven adamı bıçaklamış" diyerek yaşanan olayı anlattı.

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