Sokakta ağızlıksız gezdirilen 'Rottweiler' cinsi köpek dehşet saçtı! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video
23.10.2025 | 09:05
Mersin'de sahibi tarafından sokakta ağızlıklsız gezdirilen 'Rottweiler' cinsi köpek önce bir kadına, ardından olup biteni merak ederek yaklaşan motosikletli kuryeye saldırdı. Köpeğin, kuryeye saldırdığı anlar kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, genç kurye hayvanın dişlerinden güçlükle kurtarıldı.
KÖPEK DEHŞETİ KASK KAMERASINDA
Öte yandan 'Rottweiler' cinsi köpeğin kuryeye saldırdığı anlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, kalabalığı görerek motosikletinden inen kuryeye köpeğin saldırdığı anlar ve kuryenin acı içinde bağırdığı anlar yer aldı.
Olay sonrası köpeğin saldırısına uğrayan her 2 kişinin de hastanede ayakta tedavi gördüğü ve köpek sahibi hakkında şikayetçi oldukları öğrenildi.
