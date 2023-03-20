Video Yaşam Son Dakika: Adıyaman'da sele kapılan 2 aylık hamile hemşire günlerdir aranıyordu... Cansız bedenine ulaşıldı | Video
Son Dakika: Adıyaman'da sele kapılan 2 aylık hamile hemşire günlerdir aranıyordu... Cansız bedenine ulaşıldı | Video

Son Dakika: Adıyaman'da sele kapılan 2 aylık hamile hemşire günlerdir aranıyordu... Cansız bedenine ulaşıldı | Video

20.03.2023 | 10:28

Son dakika haberi: Adıyaman'da kaybolan 2 aylık hamile olan hemşire Fatma Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldı. 1. 5 yaşındaki kayıp kızının arama çalışmalarına devam ediliyor...

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sel sonrası ortaya çıkan görüntü korkuttu | Video 01:38
Sel sonrası ortaya çıkan görüntü korkuttu | Video 20.03.2023 | 10:03
Ataşehir’de silahlı çatışmaya giren gruptan 3’ü tutuklandı | Video 00:50
Ataşehir’de silahlı çatışmaya giren gruptan 3’ü tutuklandı | Video 20.03.2023 | 10:56
Düşük ayar altını 22 ayar diye satan şüpheli yakalandı | Video 00:20
Düşük ayar altını 22 ayar diye satan şüpheli yakalandı | Video 20.03.2023 | 10:56
Otomobilin ikiye bölündüğü kazada 1 kişi ölmüş 8 kişi yaralanmıştı! Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:41
Otomobilin ikiye bölündüğü kazada 1 kişi ölmüş 8 kişi yaralanmıştı! Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.03.2023 | 10:45
Sazlıktan geriye yanmış yuvalar kaldı | Video 02:03
Sazlıktan geriye yanmış yuvalar kaldı | Video 20.03.2023 | 10:47
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 20 Mart 2023 Pazartesi atv izle! | Video 06:09
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 20 Mart 2023 Pazartesi atv izle! | Video 20.03.2023 | 10:41
Otomobil ikiye bölünmüştü! Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:47
Otomobil ikiye bölünmüştü! Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.03.2023 | 10:12
Cadde ortasındaki yaşanan bıçaklı kavgada 3 yaralandı! O anlar kamerada | Video 00:40
Cadde ortasındaki yaşanan bıçaklı kavgada 3 yaralandı! O anlar kamerada | Video 20.03.2023 | 10:33
Son Dakika: Adıyaman’da sele kapılan 2 aylık hamile hemşire günlerdir aranıyordu... Cansız bedenine ulaşıldı | Video 02:24
Son Dakika: Adıyaman'da sele kapılan 2 aylık hamile hemşire günlerdir aranıyordu... Cansız bedenine ulaşıldı | Video 20.03.2023 | 10:28
Arnavutköy’de park halindeki otomobil alev topuna döndü | Video 00:49
Arnavutköy'de park halindeki otomobil alev topuna döndü | Video 20.03.2023 | 10:03
Şanlıurfa’da sel sonrası ortaya çıkan görüntü korkuttu | Video 01:38
Şanlıurfa'da sel sonrası ortaya çıkan görüntü korkuttu | Video 20.03.2023 | 10:03
Nakliye kamyonundaki buzdolabından 81 kilogram skunk maddesi ele geçirildi | Video 04:18
Nakliye kamyonundaki buzdolabından 81 kilogram skunk maddesi ele geçirildi | Video 20.03.2023 | 09:30
Bijuteri dükkanında ilginç hırsızlık! Yüzükleri ağzına koyarak böyle çaldı | Video 04:40
Bijuteri dükkanında ilginç hırsızlık! Yüzükleri ağzına koyarak böyle çaldı | Video 20.03.2023 | 09:27
Uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalandılar | Video 00:18
Uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalandılar | Video 20.03.2023 | 09:39
Tuzla’da TIR, yol bakım aracı ve İETT otobüsüne çarptı: 2 ölü 2 yaralı | Video 02:40
Tuzla'da TIR, yol bakım aracı ve İETT otobüsüne çarptı: 2 ölü 2 yaralı | Video 20.03.2023 | 09:27
Duraktaki taksiyi çalan şahıs kovalamacada 3 polis aracına çarpıp bahçeye uçtu: 1’i polis 2 yaralı | Video 01:43
Duraktaki taksiyi çalan şahıs kovalamacada 3 polis aracına çarpıp bahçeye uçtu: 1'i polis 2 yaralı | Video 20.03.2023 | 09:26
Artvin’de kadınların ürettiği keresteler Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor | Video 06:10
Artvin'de kadınların ürettiği keresteler Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor | Video 20.03.2023 | 09:23
Kop Dağı Geçidi’nde kar ve tipi ulaşımda aksamalar yaşattı | Video 02:08
Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi ulaşımda aksamalar yaşattı | Video 20.03.2023 | 09:23
Hurdalıkta çıkan yangın depoya sıçradı, 2 araç kullanılamaz hale geldi | Video 02:54
Hurdalıkta çıkan yangın depoya sıçradı, 2 araç kullanılamaz hale geldi | Video 20.03.2023 | 08:36
TEM’de TIR, yol bakım aracı ve İETT otobüsüne çarptı | Video 01:34
TEM'de TIR, yol bakım aracı ve İETT otobüsüne çarptı | Video 20.03.2023 | 08:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA