Son Dakika: Adıyaman'da sele kapılan 2 aylık hamile hemşire günlerdir aranıyordu... Cansız bedenine ulaşıldı | Video
Son dakika haberi: Adıyaman'da kaybolan 2 aylık hamile olan hemşire Fatma Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldı. 1. 5 yaşındaki kayıp kızının arama çalışmalarına devam ediliyor...
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