Video Yaşam SON DAKİKA: Bodrum'da yangın paniği! Yerleşim merkezlerine yaklaştı!

SON DAKİKA: Bodrum'da yangın paniği! Yerleşim merkezlerine yaklaştı!

SON DAKİKA: Bodrum'da yangın paniği! Yerleşim merkezlerine yaklaştı!
31.07.2021 | 14:55

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Bodrum'da yangın paniği! Yerleşim merkezlerine yaklaştı! 00:13
SON DAKİKA: Bodrum'da yangın paniği! Yerleşim merkezlerine yaklaştı! 31.07.2021 | 14:55
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan yangın bölgesinde 01:36
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan yangın bölgesinde 31.07.2021 | 14:51
Bağcılar - Eminönü seferini yapan tramvay Gülhane Parkı yakınlarında raydan çıkarak elektrik direğine çarptı 00:17
Bağcılar - Eminönü seferini yapan tramvay Gülhane Parkı yakınlarında raydan çıkarak elektrik direğine çarptı 31.07.2021 | 14:48
Bursa'da kızların uygunsuz fotoğraflarını çeken sapığa linç girişimi kamerada 02:15
Bursa'da kızların uygunsuz fotoğraflarını çeken sapığa linç girişimi kamerada 31.07.2021 | 14:16
SON DAKİKA: Hatay Antakya'daki orman yangınında alevler evlere sıçradı 01:08
SON DAKİKA: Hatay Antakya'daki orman yangınında alevler evlere sıçradı 31.07.2021 | 14:08
Son dakika: Muğla Bodrum'da da yangın başladı! Yangından ilk görüntüler... 00:24
Son dakika: Muğla Bodrum'da da yangın başladı! Yangından ilk görüntüler... 31.07.2021 | 13:58
SON DAKİKA: Antalya Manavgat'taki yangına müdahale sürüyor 00:25
SON DAKİKA: Antalya Manavgat'taki yangına müdahale sürüyor 31.07.2021 | 12:33
SON DAKİKA: İstanbul Ayazağa'da orman yangını seferberliği 00:15
SON DAKİKA: İstanbul Ayazağa'da orman yangını seferberliği 31.07.2021 | 12:29
Artvin'de dehşet anları! 70 metrelik uçurumdan düşen kayınvalidesini böyle görüntüledi... 01:30
Artvin'de dehşet anları! 70 metrelik uçurumdan düşen kayınvalidesini böyle görüntüledi... 31.07.2021 | 10:30
İstanbul Şişli'de kadın yankesicinin yakalanma anı kamerada 00:46
İstanbul Şişli'de kadın yankesicinin yakalanma anı kamerada 31.07.2021 | 10:04
İstanbul Tarabya'da boğulmakta olan gencin kurtarılma anı kamerada 01:02
İstanbul Tarabya'da boğulmakta olan gencin kurtarılma anı kamerada 31.07.2021 | 09:52
98 yerde çıkan orman yangınlarında son durum! CANLI YAYIN: Yangın bölgelerinden son görüntüler... 19:58
98 yerde çıkan orman yangınlarında son durum! CANLI YAYIN: Yangın bölgelerinden son görüntüler... 31.07.2021 | 09:25
Konya'da silahlı saldırı 7 ölü! 01:07
Konya'da silahlı saldırı 7 ölü! 31.07.2021 | 09:06
İzmir’de yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı 01:12
İzmir’de yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı 31.07.2021 | 09:03
Barış Pınarı Harekatı Bölgesine Mehmetçikten yardım eli 01:30
Barış Pınarı Harekatı Bölgesine Mehmetçikten yardım eli 31.07.2021 | 09:03
Bursa’da zincirleme kaza: 1 ölü, 2’si ağır 5 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 02:05
Bursa’da zincirleme kaza: 1 ölü, 2’si ağır 5 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 31.07.2021 | 09:03
Denizli'de düğünde çalan müzikle oynayan köpek kamerada! 00:12
Denizli'de düğünde çalan müzikle oynayan köpek kamerada! 31.07.2021 | 09:03
Güngören’de 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı | Video 04:03
Güngören’de 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı | Video 31.07.2021 | 00:22
Kırgızistan'ı sel vurdu: Onlarca evi su bastı | Video 01:50
Kırgızistan'ı sel vurdu: Onlarca evi su bastı | Video 31.07.2021 | 00:12
Niğde'de ilginç olay! Çöp kutusuna zarar veren şahıs anbean kameralara yansıdı | Video 00:33
Niğde'de ilginç olay! Çöp kutusuna zarar veren şahıs anbean kameralara yansıdı | Video 30.07.2021 | 22:41

Son dakika haberleri... Muğla'nın Bodrum ilçesinde başlayan yangın yerleşim merkezine yaklaştı!

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA