Son Dakika: Deterjan Pazarı kurucusu Süleyman Kocabaş ilk kez konuştu! | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Bursa’da kadınların saç başa kavgası kamerada | Video 11.08.2022 | 10:43
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Kocaeli’yi sağanak vurdu, araçlar mahsur kaldı | Video 11.08.2022 | 10:23
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Denizin ortasında feribotta korku dolu anlar | Video 11.08.2022 | 10:03
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! İki zehir taciri yakalandı | Video 11.08.2022 | 10:05
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Bisikletli çocuk otomobille böyle çarpıştı | Video 11.08.2022 | 09:14
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Tıra arkadan çarpan otobüste 1 kişi öldü, 43 kişi yaralandı | Video 11.08.2022 | 08:57
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Tıra arkadan çarpan otobüste 1 kişi öldü, 43 kişi yaralandı | Video 11.08.2022 | 08:36
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Fazla bal yiyen ayı işte böyle kendinden geçti | Video 11.08.2022 | 08:57
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Tuzla TEM’de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti | Video 11.08.2022 | 08:36
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Adana’da otomobil otluk alana devrildi: 2 yaralı | Video 11.08.2022 | 08:36
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Manisa’da 'Agave' heyecanı | Video 10.08.2022 | 18:09
Son dakika haberi: Deterjan Pazarı kurucusu Süleyman Kocabaş, 40 bin kişiden para topladı. Dolandırıldıklarını belirten mağdurlar isyan bayrağı açtı. Süleyman Kocabaş ise konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.