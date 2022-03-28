SON DAKİKA | Diyarbakır’da 8 aylık kızını boğmaya çalıştı: Kan donduran o görüntüler! Nedeni pes dedirtti!
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Son dakika haberleri… Diyarbakır'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Kayapınar ilçesinde 8 aylık kızına yastıkla boğmaya çalışan cani anne E.K. o korkunç anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde nefes almakta zorlanan R.E.K. bebek için, "Bak böyle kurtulacağım işte. Böyle kurtulacağım. Öl, öl" diye konuşan E.K., gözaltına alındı. Kız çocuğu için devreye giren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti. R.E.K. bebeğin koruma altına alınacağı öğrenilirken cani anne E.K.'nın ilk ifadesi ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…