Video Yaşam SON DAKİKA! Elazığ'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü | Video
SON DAKİKA! Elazığ'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü | Video

SON DAKİKA! Elazığ'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü | Video

15.01.2023 | 08:44

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06.36'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 17 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

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