SON DAKİKA! Elazığ'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü | Video
Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:30
SON DAKİKA! Elazığ'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü | Video 15.01.2023 | 08:44
00:55
Elazığ’daki depremde panik anları güvenlik kamerasına yansıdı | Video 15.01.2023 | 08:36
02:02
01:09
22 yaşındaki genç ormanlık alanda ölü bulundu | Video 14.01.2023 | 15:51
02:05
05:21
Başörtülü spikere hakarete adli kontrol şartı | Video 14.01.2023 | 14:32
07:07
01:42
Bolu’da sis kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı | Video 14.01.2023 | 13:19
00:51
Esenyurt'ta silahlı, sopalı, yumruklu kavga kamerada | Video 14.01.2023 | 13:12
02:00
Tokat’ta tefecilere ‘son vade’ operasyonu: 7 tutuklu 14.01.2023 | 12:19
00:02
Ürdünlü avukat 4 milyon 750 bin liralık yüzüğü dolandırıcılara kaptırdı 14.01.2023 | 12:11
02:07
İstanbul Pendik’teki taşlı market soygunu kamerada 14.01.2023 | 12:08
02:23
00:22
Öfkeli grubun taksi sürücüsünü darp ettikleri anlar kamerada | Video 14.01.2023 | 11:08
01:22
Ordu'da tünelde otomobil yangını kamerada | Video 14.01.2023 | 10:13
00:30
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 2 tutuklama | Video 14.01.2023 | 10:40
02:00
00:48
Kütahya’da kaçak akaryakıt operasyonu: 2 gözaltı | Video 14.01.2023 | 09:59
01:12
Beylikdüzü'nde kaza yapan kadın, eline sopa alıp tehditler savurdu | Video 14.01.2023 | 09:59
03:30
Maltepe'de otomobil minibüse arkadan çarptı: 4 yaralı | Video 14.01.2023 | 09:13