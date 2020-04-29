Son Dakika Haberi: Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Marketler ve fırınlar açık olacak mı?

Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bayram sonuna kadar her hafta sonu sürdürülmesi planlanan sokağa çıkma yasağı uygulaması, bu hafta diğerlerine göre farklı uygulanacak. İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor ve ne zaman bitecek sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Bakanlık tarafından yayımlanan genelgenin tüm detayları haberimizde yer almaktadır. İşte, 31 ilde sokağa çıkma yasağı sırasında nerelerin açık olduğu ile ilgili bilgiler ve Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor ve ne zaman bitecek sorusunun cevabı...