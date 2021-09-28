Video Yaşam SON DAKİKA: İskenderun'da malzeme deposunda yangın

SON DAKİKA: İskenderun'da malzeme deposunda yangın

SON DAKİKA: İskenderun'da malzeme deposunda yangın
28.09.2021 | 18:51

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OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberleri... Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir yedek parça ve plastik malzeme deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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Yangın, saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Dumlupınar Mahallesi 311 Sokak?taki bir yedek parça ve plastik malzeme deposunda çıktı. Çalışanlar alevlerden kurtulmak için kendini dışarı atarken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. Deponun içindeki malzemelerin tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyürken, gökyüzüne siyah duman kapladı. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalışıyır.

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