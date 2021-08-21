Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul Heybeliada'da orman yangını! Olay yerinden ilk görüntüler

SON DAKİKA: İstanbul Heybeliada'da orman yangını! Olay yerinden ilk görüntüler

SON DAKİKA: İstanbul Heybeliada'da orman yangını! Olay yerinden ilk görüntüler
21.08.2021 | 13:32

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Son dakika haberleri... İstanbul Heybeliada'da başlayan orman yangınına havadan müdahale ediliyor.

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