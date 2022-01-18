Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'da kadın sürücüyü taciz eden taksici kamerada! Camı açıp çığlık atan...
SON DAKİKA: İstanbul'da kadın sürücüyü taciz eden taksici kamerada! Camı açıp çığlık atan...

SON DAKİKA: İstanbul'da kadın sürücüyü taciz eden taksici kamerada! Camı açıp çığlık atan...

18.01.2022 | 10:54

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: İstanbul’da kadın sürücüyü taciz eden taksici kamerada! Camı açıp çığlık atan... 00:26
SON DAKİKA: İstanbul'da kadın sürücüyü taciz eden taksici kamerada! Camı açıp çığlık atan... 18.01.2022 | 10:54
atv Müge Anlı CANLI YAYIN izle: 18 Ocak 2022 Salı atv izle: Müge Anlı’da akılalmaz olay... 12:22
atv Müge Anlı CANLI YAYIN izle: 18 Ocak 2022 Salı atv izle: Müge Anlı'da akılalmaz olay... 18.01.2022 | 10:31
Sinop-Ayancık karayolunda heyelan | Video 01:45
Sinop-Ayancık karayolunda heyelan | Video 18.01.2022 | 09:30
Dilara Öğretmen, minik öğrencisinin annesiyle doğum günü kutlamasını paylaştı... Sosyal medyada izlenme rekoru kırdı! | Video 00:44
Dilara Öğretmen, minik öğrencisinin annesiyle doğum günü kutlamasını paylaştı... Sosyal medyada izlenme rekoru kırdı! | Video 18.01.2022 | 09:44
Antalya yarış motosikletiyle refüje çarpıp öldü 02:55
Antalya yarış motosikletiyle refüje çarpıp öldü 18.01.2022 | 09:42
SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci ölüm! Devrilen kamyonun sürücüsü yanarak can verdi 02:15
SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci ölüm! Devrilen kamyonun sürücüsü yanarak can verdi 18.01.2022 | 09:21
İş yerlerine dadanan hırsız yakalandı 00:28
İş yerlerine dadanan hırsız yakalandı 18.01.2022 | 09:36
Mahallede çöp tesisi isyanı 03:43
Mahallede çöp tesisi isyanı 18.01.2022 | 09:34
İstanbul merkezli narkotik operasyonu: 27 gözaltı | Video 01:54
İstanbul merkezli narkotik operasyonu: 27 gözaltı | Video 18.01.2022 | 09:05
SON DAKİKA: Kayseri’deki 4,9’luk deprem anı görüntüleri ortaya çıktı! Panik anları kamerada 01:20
SON DAKİKA: Kayseri'deki 4,9'luk deprem anı görüntüleri ortaya çıktı! Panik anları kamerada 18.01.2022 | 09:17
İtfaiyeden çatıdaki kediyi kurtarma operasyonu | Video 01:37
İtfaiyeden çatıdaki kediyi kurtarma operasyonu | Video 18.01.2022 | 09:05
Kayseri’de 4,9’luk deprem! Deprem sonrası AFAD İl Müdürü’nden açıklama 01:24
Kayseri'de 4,9'luk deprem! Deprem sonrası AFAD İl Müdürü'nden açıklama 18.01.2022 | 08:46
Adıyaman’da koca dehşeti! Karısını boşanma davasından bir gün önce katletti! | Video 03:21
Adıyaman'da koca dehşeti! Karısını boşanma davasından bir gün önce katletti! | Video 17.01.2022 | 22:10
Adıyaman’da kadın cinayeti... Boşanma aşamasında olduğu karısını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü | Video 02:56
Adıyaman'da kadın cinayeti... Boşanma aşamasında olduğu karısını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü | Video 17.01.2022 | 20:31
İran’da sel tehdidine karşı 3 köy boşaltıldı | Video 02:07
İran'da sel tehdidine karşı 3 köy boşaltıldı | Video 17.01.2022 | 20:23
Esra Erol’a katılan İsmail Bey iki bebeğinin de annesi tarafından öldürüleceğini iddia etti! | Video 29:13
Esra Erol’a katılan İsmail Bey iki bebeğinin de annesi tarafından öldürüleceğini iddia etti! | Video 17.01.2022 | 17:45
Kafasına siyah poşet taktı, simitçinin ekmek teknesini çaldı | Video 05:18
Kafasına siyah poşet taktı, simitçinin ekmek teknesini çaldı | Video 17.01.2022 | 16:56
Şanlıurfa’da seyir halindeki tır alev alev yandı | Video 01:00
Şanlıurfa'da seyir halindeki tır alev alev yandı | Video 17.01.2022 | 16:50
Arnavutköy’de film sahnelerini aratmayan hırsızlık kamerada | Video 01:10
Arnavutköy'de film sahnelerini aratmayan hırsızlık kamerada | Video 17.01.2022 | 16:50
Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı | Video 06:18
Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı | Video 17.01.2022 | 16:56

Son dakika haberleri... İstanbul TEM'de kadın sürücüyü taciz eden ve trafiği tehlikeye atan taksici kamerada...

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul TEM Otoyolu Hasdal - Okmeydanı bağlantısında taksi sürücüsü tartıştığı kadın sürücünün önünde aniden yavaşladı. Sol şeritte duran taksici kazaya davetiye çıkardı. Olayı anlatan Deniz P. (32), "Emniyet şeridinden gidiyordu. Yolcularıyla birlikteydi. Emniyet şeridinden bir anda orta şeride geçti. Otobanda olduğumuz için hızım yüksekti. Aniden frene bastım, arabanın dengesi bozuldu. Arabamın kontrolünü sağladıktan sonra, camı açtım kornaya bastım, taksiciyi uyardım 'İkimizi de öldürecektin' dedim. Bunu dememle beraber aracının içinde yolcu olmasına rağmen sinkaflı ve kadınlığıma dair hakaretler işittim. Bu hakaretler için cinsel taciz boyutunda sinkaflı laflar diyebilirim" dedi.


Olay, dün saat 16.00 sıralarında, TEM Otoyolu Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, emniyet şeridinde ilerleyen 34 TGY 11 plakalı taksinin şoförü, bir anlık hamleyle orta şeritte ilerleyen Deniz P. (32)'nin kullandığı otomobilin önüne geçti. İçinde yolcuların da olduğu taksiye çarpmamak için aniden frene basan Deniz P., bir süreliğine aracının kontrolünü kaybetti. Kontrolü sağladıktan sonra kornaya basıp, camını açan Deniz P., taksiciye "İkimizi de öldürecektin dikkat etsene" diye çıkıştı. Bunun üzerine taksici de Deniz P.'ye hakaret etti. Deniz P. hakaretleri duyduktan sonra camı kapatıp yoluna devam etmek istedi. Tacizini sürdüren taksici, otomobilin önüne geçip ani frenler yaptı. Deniz P. camı açıp diğer sürücülerden yardım istedi. Seyir halinde olan diğer sürücüler, taksiciye kornaya basarak tepki gösterdi. Deniz P. ise o anların bir kısmını cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Diğer sürücülerin de kornaya basmasının ardından taksici olay yerinden uzaklaştı.


"KADINLIĞIMA YÖNELİK HAKARETLER İŞİTTİM"
Yaşadıklarını anlatan Deniz P. "Bakırköy'den Maslak yönüne doğru seyir halindeydim. Bir taksici sağda emniyet şeridinden gidiyordu. Yolcularıyla birlikteydi. Emniyet şeridinden bir anda orta şeride geçti. Otobanda olduğumuz için hızım yüksekti. Aniden frene bastım, arabanın dengesi bozuldu. Arabamın kontrolünü sağladıktan sonra, camı açtım kornaya bastım, taksiciyi uyardım 'İkimizi de öldürecektin' dedim. Bunu dememle beraber aracının içinde yolcu olmasına rağmen sinkaflı ve kadınlığıma dair hakaretler işittim. Bu hakaretler için cinsel taciz boyutunda sinkaflı laflar diyebilirim" dedi.


"YARIM SAAT BOYUNCA ÖNÜMÜ KESTİ"
Deniz P. "Bunun üzerine camı kapattım çünkü çok korkmuş durumdaydım. Ben yanından uzaklaştım. Benim önüme geçti, sol şeritte önümde frene basarak aniden durdu. Bana kaza yaptırmaya çalıştı. Orta şeride geçiyorum o da önüme geçiyor, sağ şeride kaçıyorum, oraya geliyor. Otobanda olduğumuz için duramadım. Kilometrelerce beni arkasına alarak sürükledi resmen. Defalarca kaza atlattık. En sonunda videoya aldım. Yarım saat kadar devam etti bu hareketine. Yarım saat boyunca önümü kesti. 2016'da aynı şekilde bir şoför böyle bir aileyi sıkıştırmıştı orada ailenin ölümüne sebebiyet vermişti" diye konuştu.


"CAMI AÇIP ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA DİĞER SÜRÜCÜLERDEN YARDIM İSTEDİM"
Deniz P. "Suç duyurusunda bulunmak için hazırlanıyorum. Taksici terörü diye bir gerçek var İstanbul'da ve bu engellenemiyor. Kadınlar taciz ediliyor, yolcu almıyorlar. Şu an bende bu terörün kurbanı oldum. O kadar korktum ki camı açıp başka şoförlere 'Ne olur durdurun, ne olur yardım edin' diyerek çığlık atarak defalarca bağırdım ama kimse duramadı. İnsanlar korna çalarak taksiciye tepki gösterdiler. Hiçbir şey yapamadım, sadece dua ettim" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA