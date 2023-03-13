SON DAKİKA: İstanbul'da TOKİ 'İlk Evim' kura çekimi ne zaman yapılacak? | Video
Son dakika haberi: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi İlk Evim Projesi'nde kura çekimleri İstanbul ile son eriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 50 bin sosyal konut için 16 Mart tarihini açıladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı..
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