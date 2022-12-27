SON DAKİKA: İstanbul'da toplu taşımaya zam! İşte yeni İETT, Metrobüs, otobüs, öğrenci akbili ve tam akbil ücretleri... | Video
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Son dakika haberi: İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 29,6 oranında zam geldi. Zammın ardından İETT otobüs, metrobüs, sarı dolmuş, mavi dolmuş, tramway, sarı taksi, okul servisi ücretleri değişti. Vatandaşlar zam haberinin ardından tam akbil ve öğrenci akbili dolum ücretlerini merakla araştırıyor. Peki, İETT, metrobüs ve dolmuş ücretleri ne kadar oldu? İşte İstanbul'da toplu ulaşıma gelen zam sonrası otobüs, metrobüs, tramvay, taksi, dolmuş, öğrenci akbili ve tam akbil ücretleri...