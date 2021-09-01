Video Yaşam SON DAKİKA: Müge Anlı'da canlı yayında şok cinayet iddiaları: Geçek katil kim? Büyükşen olayında sular durulmuyor...

SON DAKİKA: Müge Anlı'da canlı yayında şok cinayet iddiaları: Geçek katil kim? Büyükşen olayında sular durulmuyor...

SON DAKİKA: Müge Anlı'da canlı yayında şok cinayet iddiaları: Geçek katil kim? Büyükşen olayında sular durulmuyor...
01.09.2021 | 12:28

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SON DAKİKA: Müge Anlı’da canlı yayında şok cinayet iddiaları: Geçek katil kim? Büyükşen olayında sular durulmuyor... 18:43
SON DAKİKA: Müge Anlı'da canlı yayında şok cinayet iddiaları: Geçek katil kim? Büyükşen olayında sular durulmuyor... 01.09.2021 | 12:28
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Son dakika haberleri... atv Müge Anlı ile Talı Sert canlı yayınında; Büyükşen Ailesi cinayetleri olayında şok iddialar art arda geldi!

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Büyükşen Ailesi cinayetlerini o çoban işlemedi mi?
Büyükşen çiftini kimin öldürdüğü merak konusu olmaya devam ediyor. Çankırı'da çobanlık yaptığı öğrenilen Afgan katil zanlısı Abdülhamid Uzbek'in, cinayetin işlendiği günlerde şehirden hiç ayrılmadığı öne sürüldü. Uzbek için vatandaşlık görevlerini yerine getirmek istediklerini söyleyen Abdülvahit Yıldırım ve Mustafa Acevit, konu hakkında ifade verdi.

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