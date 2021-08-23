Video Yaşam SON DAKİKA: Silifke’de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 33 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler...

SON DAKİKA: Silifke’de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 33 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler...

SON DAKİKA: Silifke’de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 33 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler...
23.08.2021 | 09:25

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Son dakika haberleri... Mersin’in Silifke İlçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada, 33 kişi yaralandı. Yaralılardan bir bölümünün tedavileri, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılırken, diğerleri ise ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Edinilen bilgiye göre; Antalya'dan Gaziantep'e giden 27 LM 821 plakalı yolcu otobüsü, saat sabaha karşı 04.00, Silifke İlçesi Kapızlı mevkiinde park halinde ki minibüse çarparak yolun alt kısmındaki şarampole devrildi. Otobüsteki 33 yolcu yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan bir bölümü sağlık ekiplerince kaza yerinde ayakta tedavileri yapılırken, diğerleri ise ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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