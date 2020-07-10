Son Dakika: TOKİ kura çekilişleri devam ediyor! 2020 TOKİ isim listesi açıklanıyor
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Haftanın son iş gününde TOKİ TOKİ Gaziantep İslahiye, Nurdağı ve Kırşehir Merkez kura sonuçları açıklanacak. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri yapılacak olup konutların hak sahipleri belirlenecek. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan TOKİ Gaziantep İslahiye, Nurdağı ve Kırşehir Merkez kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Gaziantep İslahiye, Nurdağı ve Kırşehir Merkez kura sonuçları isim listesi!