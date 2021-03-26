Son dakika! Yeni görüntüler ortaya çıktı! Engelli genci öldüresiye döven Fırat Kaya böyle kavga etmiş | Video

Kocaeli’nin İzmit İlçesinde engelli bir genci öldüresiye döven ve polis ekiplerince gözaltına alınan Fırat Kaya’nın yeni şiddet görüntüleri ortaya çıktı.

Kocaeli'nin İzmit İlçesinde Engin E. İsimli bir engelli vatandaşı acımasızca döven Fırat Kaya'nın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Kendisinin de işitme ve konuşma engelli olduğu öğrenilen Fırat Kaya dün Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ters kelepçe ile emniyete götürülen zanlının işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

FIRAT KAYA'NIN YENİ KAVGA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Engelli vatandaşı acımasızca darbeden Fırat Kaya ülke genelinde büyük tepki topladı. Polis ekiplerince yakalanan ve gözaltına alınan 'Delikanlı' lakaplı Fırat Kaya'nın dehşet verici şiddet görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Fırat Kaya'nın yine engelli bir vatandaşı darbettiği görünüyor. Bir diğer görüntüde ise Fırat Kaya'nın da içinde olduğu bir grubun kavga görüntüleri görünüyor.