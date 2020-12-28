Video Yaşam Sosyal mesafe kuralına uydu, kendini yerde buldu | Video

Sosyal mesafe kuralına uydu, kendini yerde buldu | Video

Sosyal mesafe kuralına uydu, kendini yerde buldu | Video
28.12.2020 | 12:16

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Diyarbakır’da bir vatandaş sosyal mesafe nedeni ile aralarında mesafe bulanan arkadaşına telefonu uzatmak isterken yere kapaklandı. Güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilen görüntüler, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Diyarbakır'da bir otobüs firmasının bilet satış bölümünde hizmet veren Zülküf Karayel, korona virüs nedeni ile mesai arkadaşlarıyla aralarına mesafe bıraktı. Önceki gün çalıştığı esnada çalan telefonu arkadaşına yaklaşmadan uzatarak vermek isteyen Karayel, koltuğunun azizliğine uğradı. Karayel, telefonu arkadaşına verirken koltuğunun kayması sonucu yere kapaklandı. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen görüntüler, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

"PANDEMİ DÖNEMİNDE MORAL OLDUYSA NE MUTLU BANA"
Zülküf Karayel, sosyal mesafe kuralına uymaya devam edeceğini kaydederek pandemi döneminde bu video sayesinde vatandaşların gülmesine vesile olmasına sevindiğini söyledi. Karayel, "Sosyal mesafeye dikkat edelim derken, koltuğun azizliğine uğradık. Telefon çaldı, arkadaşa yaklaşmadan uzatayım derken zemin kaygan olduğu için koltuk kaydı, sırt üstü yere düştük. Pandemiden dolayı herkesin morali bozuk, inşallah videoyu izleyenler moral bulmuştur. İzledikçe izleyesimiz geliyor, ben bile izledikçe kahkahalara boğuluyorum. Sosyal mesafeye uyalım, aşı çıtı inşallah her şey daha güzel olacak. Görüntülerimiz sosyal medyada olay oldu, üzülenler oldu içten ama izledikçe de gülünüyor moral oluyor. Kimisi yıllardır böyle bir düşmeyi görmediklerini yorumlara yazmış, isteyerek yapsak öyle olmaz bir yerlerimizi kırardık, Allah'a şükür birazcık belimiz incindi o kadar başkada bir şey yok çok şükür" dedi.

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