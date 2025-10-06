Tadilat için gittiği sitede evcil kediyi işkence ederek öldüren sanığa 3 yıl 8 ay hapis | Video 06.10.2025 | 16:06 Başakşehir’de, tadilat için gittiği sitede sahipli ‘Cezve’ isimli kediyi işkence ederek ölümüne neden olan sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Çok sayıda hayvanseverin katıldığı ilk duruşmada mahkeme, esasa ilişkin kararını açıkladı. Heyet, sanık Burak Alan hakkında, 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Sanık hakkında iyi hal indirimi uygulamayan mahkeme, Alan'ın tutukluluk halinin de devamına hükmetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Başakşehir'de, 1 Ağustos 2025 tarihinde bir siteye tadilat için giden Burak Alan'ın, Serpil Daşcı Pilavcı'ya ait 'Cezve' isimli kediyi, önce eliyle binaya alıp, ardından yere fırlatıp, tekmelerle işkence ederek öldürüldüğü olaya ilişkin sanık Burak Alan ilk kez hakim karşısına çıktı. Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, mahkeme esasa ilişkin kararını açıkladı. Duruşmaya, tutuklu sanık Burak Alan, müşteki Serpil Daşcı Pilavcı, Kadıköy'de bir bitpazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, İstanbul Barosuna bağlı bir kısım avukatlar ile tarafların avukatları ve çok sayıda STK ile hayvansever katıldı.

"OLAY GÜNÜ DE UYUŞTURUCU MADDE ETKİSİNDEYDİM"

Duruşmada savunma yapan sanık Burak Alan, "Sözlerime başlamadan önce büyük bir pişmanlık ve vicdan azabı içerisinde olduğumu belirtmek isterim. Ben 9-10 yıldır uyuşturucu madde kullanmaktayım. Olaydan 1-2 hafta önce Çam ve Sakura Hastanesi'ne tedavi amaçlı gitmiştim. Olay günü de uyuşturucu madde etkisindeydim. Sadece kedinin kolumu tırmalaması üzerine kolumda acı hissettim. O anda uyuşturucu maddenin etkisiyle ve daha sonra kediye saldırdığımı yarım yamalak hatırlıyorum. Apartmandan içeriye girdiğimde kedi elimi tırmaladı. Benim sağ bileğimin içinde açık bir yaram vardı. O bölgeyi tırmaladı. Kendimde olmadığım için bu şekilde hareket ettim. Ben emniyette ifade verdim fakat kendimde olmadığım için oradaki beyanlarım geçerli değildir. Savcılık ifadesini de kabul etmiyorum. Ben o sırada da kendimde değildim. Benim yaklaşık 1-2 yıldır psikolojik durumum iyi değildir. Cezaevinde ilaç kullanıyorum. Tahliye olursam tedavime devam edeceğim. Öncelikle beraatımı talep ediyorum" İfadelerini kullandı.

"KEDİYİ ALIP KASITLI BİR ŞEKİLDE İÇERİYE ALMIŞTIR VE KASITLI OLARAK BU EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR"

Duruşmada beyanda bulunan Cezve kedinin sahibi müşteki Serpil Daşcı Pilavcı ise, "Cezve'nin annesi bizim oturduğumuz apartmanda doğum yapmıştı. Cezvde de o yavrulardan biridir. Sürekli bakımını ben üstlendim. Evimde de kendim bakıp besledim. Cezve isimli kedi benim evimde büyüdü. Ev kedisidir, canlıdır ve duyguları vardır. Anlayabiliyordur. 6 yaşına kadar ben kendim baktım. Olay günü ben evimdeydim. Cezve o sırada kaçtığı için dışarıdaydı. Dışarıya sürekli kaçıyordu. Olay bizim karşı binamızın girişinde yaşanmıştır. Kediyi sevmek isteseydi dışarıda sevebilirdi. Kediyi alıp kasıtlı bir şekilde içeriye almıştır ve kasıtlı olarak bu eylemi gerçekleştirmiştir. Hülya Özbay beni aradı ve Cezve'nin başına bir şeyler geldiğini telefonda söyledi. Daha sonra ben güvenlik kameralarına baktım. Ben Cezve'nin yanına gittiğimde hareketsiz bir şekilde yatıyordu. Daha sonra hayvan hastanesi aldı. Hakkında rapor çıkardı, polisler geldi. Sanıkla beni karakolda karşılaştırmadılar. Cezve birkaç gün hayvan hastanesinde kaldı. Daha sonra bana teslim edildi. Cezve'yi alarak evimin önündeki toprağa defnettim. Şikayetçiyim" Şeklinde konuştu.

"KEDİ KENDİNİ TOPRAK ALANA ATARAK ORADA CAN VERDİ"

Duruşmada, 'tanık' sıfatıyla beyanda bulunan ve müşteki Daçcı'nın komşusu Hülya Özbay, "Olay günü sabah, balkona çıktığım zaman bir kedinin can havliyle koştuğunu gördüm. Orada bir beyefendi vardı. Kendisine sordum ancak bir şey söylemedi. Kedinin fenalık geçirdiğini düşünerek mama ve su aldım. Aşağıya indim. Kedi kendini toprak alana atarak orada can verdi. Akabinde belediye veterinerini aradım. Site yönetimine gittim. Site yönetimi bana videoyu attı. Daha sonra polis geldi. Veteriner geldiğinde kedinin öldüğünü söyledi. Daha sonra Başakşehir Belediyesi kediyi oradan aldı. Daha sonra karakola giderek şikayetçi oldum" dedi.

6 AYDAN 4 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İlk duruşmada, esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, sanığın müştekiye ait 'Cezve' isimli kediyi işkence ederek öldürdüğü, sanığın savcılık aşamasında alınan savunmasında kediyi fırlattığını, tekmelediğini ikrar ettiği, izlenen görüntü tutanağı neticesinde sanığın elinde kediyle apartman girişine geldiği, kediyi yere koyduktan sonra kuyruğundan tutarak yere vurduğu, kedinin yaralandığı, yerdeki kediye tekme atarak vurmaya devam ettiği, arka arkaya kedinin üzerine bastığı, kaçmaya çalışan kediye sürekli tekme attığı, kedinin kuyruğundan tutarak kediyi yere vurduğu, yerin kan olduğu, hareketsiz kalan kedinin üzerine ve kafasına basmak suretiyle kediyi öldürmeye çalıştığı, malzeme taşıyan bir şahsın gelmesi sonucu kediyi bıraktığı, kedinin can çekişerek dışarı çıktığı, sanığın bir dakika boyunca kediye işkence ederek öldürmeye çalıştığını aktardı.

Mütalaada, sanık hakkında, bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Mütalaaya karşı beyanda bulunan müşteki avukatı, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Savunma yapan sanık avukatı ise, mütalaaya ilişkin bir diyeceklerinin olmadığını belirtti.

3 YIL 8 AY HAPİS CEZASINA İNDİRİM UYGULANMADI

Esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Burak Alan hakkında, 'bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan iyi hal indirimi yapılmaksızın 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İDDİANAMEDEN:

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Burak Alan 'şüpheli', Başakşehir Çevre Ve Hayvanları Koruma Derneği 'suçtan zarar gören' Cezve kedinin sahibi Serpil Daşcı Pilavcı ise 'müşteki' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, 1 Ağustos 2025 günü Başak Mahallesi Abdülhamit Han Caddesi Yeditepe Evleri B5 Blok No:31 sayılı daireye tadilat için gelen Burak Alan'ın müştekiye ait kediyi işkence ederek öldürdüğü aktarıldı.

KEDİYİ O AN CAN DÜŞMANI OLARAK GÖRDÜĞÜNÜ NE YAPTIĞININ FARKINDA OLMADIĞINI BEYAN ETTİ

Şüpheli Burak Alan'ın emniyet ifadesine de yer verilen iddianamede, şahsın,10 gün boyunca Yedi Tepe Evleri'nde boyacı olarak çalıştığını, olay günü malzeme almak amacıyla aşağıya indiğinde daha önceden sevmiş olduğu kediyi gördüğünü, kediyi sevmek için kucağına almak istediğinde kedinin kendisine saldırdığını ve refleks ile kediyi fırlattığını, sonrasında kediye çok sinirlendiği için kediyi tekmelediğini, kediyi o an kedi olarak görmediğini ve kediyi o an can düşmanı olarak gördüğünü ne yaptığının farkında olmadığını beyan ettiği anlatıldı.

KEDİYİ YERE VURDUĞU, YERİN KAN OLDUĞU, HAREKETSİZ KALAN KEDİNİN ÜZERİNE VE KAFASINA BASMAK SURETİYLE ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTIĞI AKTARILDI

Hazırlanan iddianamede, görüntü inceleme tutanaklarına da yer verildi. Tutanakta, olay günü şüpheli şahsın elinde kediyle apartman girişine geldiği, kediyi yere koyduktan sonra kuyruğundan tutanak yere vurduğu, kedinin yaralandığı, yerdeki kediye tekme atarak vurmaya devam ettiği, arka arkaya kedinin üzerine bastığı, kaçmaya çalışan kediye sürekli tekme attığı, kedinin kuyruğundan tutanak kediyi yere vurduğu, yerin kan olduğu, hareketsiz kalan kedinin üzerine ve kafasına basmak suretiyle öldürmeye çalıştığı, malzeme taşıyan bir şahsın gelmesi sonucu kediyi bıraktığı, kedinin can çekişerek dışarı çıktığı, şüpheli şahsın bir dakika boyunca kediye işkence ederek öldürmeye çalıştığı, vatandaşın tepki göstermesi sonucu şüpheli şahsın apartmana girdiği tespit edildiği belirtildi.

10 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Burak Alan hakkında, 'bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.