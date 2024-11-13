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Taksiciyi katleden zanlının cep telefonu incelenecek | Video

Taksiciyi katleden zanlının cep telefonu incelenecek | Video

13.11.2024 | 14:14

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 2014 yılında kardeşine tokat attığı gerekçesiyle taksi şoförünü tabancayla 8 el ateş ederek öldüren zanlının cep telefonu incelenecek.

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Olay, 14 Ekim 2023'de 4 Temmuz Mahallesi 101. Cadde'de meydana geldi. 41 T 6018 plakalı taksiye müşteri gibi binen ve tabancasını çıkartan Mustafa G. (38), sürücü Murat Karaca'yı (42) kardeşine neden tokat attığını sorarak, silahla tehdit etti. Karaca'nın konuşmalarına rağmen ikna olmayan Mustafa G., tabancayı almak için hamle yapan şoföre 8 kez ateş etti. Karaca'ya 7 mermi isabet ederken, yokuştan kayan taksi ise pikap ile kamyonete çarparak durabildi. Murat Karaca olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerince yakalanan zanlı Mustafa G. ise ifadesi sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mustafa G'nin, 2 Haziran 2016'da tartıştığı Müjdat Kocabaş'ı bıçaklayarak öldürdüğü ve pandemi sürecinde şartlı tahliye ile 2020'de cezaevinden çıktığı öğrenildi.

SANIĞIN CEP TELEFONU İNCELENECEK
Sanık Mustafa G'nin Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa G. ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanık Mustafa G'nin tutukluluk halinin devamına, cep telefonunun incelenmesine ve bilirkişi raporunun tamamlanmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İLK DURUŞMADAKİ SAVUNMASI
Öte yandan, sanık Mustafa G. ilk duruşmadaki savunmasında, "Kardeşim Kemal ile arkadaşım ve aynı zamanda akrabamız olan maktul Murat arasında 2014 senesinde tartışma olmuş. Kardeşim o tarihte bana gelerek Murat'ın kendisine tokat attığını söyledi. Ben de ikisini bir araya getirip barıştırdım, konu öyle kapandı ancak eskisi gibi Murat ile samimi olmadık" ifadelerini kullanmıştı.

Olay günü kız arkadaşıyla buluşmak için dışarıya çıktığını, eve gitmek için ise taksi durağına giderek, şoför Murat Karaca'nın aracına bindiğini söyleyen Mustafa G., sinirli olduğunu ifade etti. Murat Karaca'nın kendisiyle küfürlü konuştuğunu iddia eden Mustafa G., "Araba kilitleme sesi duydum. Bunun üzerine üzerime taşıdığım silahı korkutmak amacıyla Murat'a gösterdim. Aynı zamanda kız arkadaşım N.Ş'ye yetişmek istiyordum, bu sebeple aracı sürmesini istedim. Murat'ın telefonu çaldı. Açmamasını istedim zira aramızdaki tartışma duyulursa soruşturma açılır ve denetimli serbestliğim yanar diye düşündüm. N.Ş. dışarıda mı diye araç içinden etrafa bakınınca Murat bana bana yeltendi. Bir şeyler aradığını gördüm ama bıçak olup olmadığını bilmiyorum. Aramızda arbede oldu, silah kaç defa patladı hatırlamıyorum. Sonrasında olay yerinden ayrıldım. Murat'ı hedef almadım, öldürmek istemedim" demişti.

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