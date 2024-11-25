Video Yaşam TEM'in Bolu Dağı Tüneli geçişi böyle görüntülendi
TEM'in Bolu Dağı Tüneli geçişi böyle görüntülendi

TEM'in Bolu Dağı Tüneli geçişi böyle görüntülendi

25.11.2024 | 13:56

Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli, yoğun kar yağışının ardından havadan görüntülendi. Kar yağışının etkisini yitirdiği bölgede, ulaşımın normale döndüğü görüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bolu'da iki gün önce öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde trafiği durma noktasına getirmişti. Yeşil alanlardaki kar kalınlığı 75 santimetreyi aştı. Karayolları ekipleri, bölgede aralıksız çalışmalarını sürdürerek yolu açık tutmaya çalıştı.


İki gün boyunca aralıklarla trafiğin aksadığı ve maddi hasarlı kazaların meydana geldiği Bolu Dağı Tüneli'nde, kar yağışının etkisini kaybetmesiyle birlikte ulaşım rahatladı. Dronla havadan görüntülenen bölgede, trafik akışının normale döndüğü gözlemlendi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

TEM’in Bolu Dağı Tüneli geçişi böyle görüntülendi 01:22
TEM'in Bolu Dağı Tüneli geçişi böyle görüntülendi 25.11.2024 | 13:56
Sakarya’da bir eve pompalı tüfekli saldırı 00:44
Sakarya’da bir eve pompalı tüfekli saldırı 25.11.2024 | 13:21
Yüksekova’da akbabalar sürü halinde görüntülendi 02:10
Yüksekova’da akbabalar sürü halinde görüntülendi 25.11.2024 | 13:07
SON DAKİKA | Avcılar’daki aile katliamında ölü sayısı 8’e yükseldi! Komşuları dehşeti anlattı... 05:02
SON DAKİKA | Avcılar'daki aile katliamında ölü sayısı 8'e yükseldi! Komşuları dehşeti anlattı... 25.11.2024 | 12:48
Samsun’da 650 yıllık anıt ağaç, fırtınaya yenildi 02:29
Samsun'da 650 yıllık anıt ağaç, fırtınaya yenildi 25.11.2024 | 12:44
Sibel Can’ın dikkat çeken sahne kıyafeti kamerada 00:32
Sibel Can'ın dikkat çeken sahne kıyafeti kamerada 25.11.2024 | 11:52
Gaziantep’te dehşet: Tartıştığı karısını öldürdü 00:52
Gaziantep'te dehşet: Tartıştığı karısını öldürdü 25.11.2024 | 11:35
Tekirdağ’da karşı şeride geçen otomobil servisle çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı 01:53
Tekirdağ’da karşı şeride geçen otomobil servisle çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı 25.11.2024 | 11:15
Tarsus’ta yük treniyle çarpışan otomobilde bir kişi yaralandı 00:31
Tarsus'ta yük treniyle çarpışan otomobilde bir kişi yaralandı 25.11.2024 | 10:46
Malatya’da 787 kişi kurtarıldı 1 kişi hayatını kaybetti 00:30
Malatya’da 787 kişi kurtarıldı 1 kişi hayatını kaybetti 25.11.2024 | 10:41
Garajdaki İETT otobüsünü çalıp parçacıya sattılar: Gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı 01:35
Garajdaki İETT otobüsünü çalıp parçacıya sattılar: Gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı 25.11.2024 | 10:38
İstanbul Kağıthane’de İETT otobüsünü çaldıktan sonra parçalarken yakalandılar 03:33
İstanbul Kağıthane'de İETT otobüsünü çaldıktan sonra parçalarken yakalandılar 25.11.2024 | 10:32
Kırıkkale’ sokak köpeği dehşeti kamerada! 04:04
Kırıkkale' sokak köpeği dehşeti kamerada! 25.11.2024 | 10:29
Ceyda Ateş’in kızı Talia’nın doğum günü partisinden renkli görüntüler... 00:51
Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın doğum günü partisinden renkli görüntüler... 25.11.2024 | 10:29
Hatay’da fırtınanın devirdiği tabela çocuğu teğet geçti, o anlar kamerada 01:26
Hatay'da fırtınanın devirdiği tabela çocuğu teğet geçti, o anlar kamerada 25.11.2024 | 09:40
Kayseri’de kara gömülen otomobili vatandaşlar elleriyle kazarak kurtardılar 02:52
Kayseri'de kara gömülen otomobili vatandaşlar elleriyle kazarak kurtardılar 25.11.2024 | 09:31
Adana’da yemek yerken silahlı saldırıda başından vurulan genç hayatını kaybetti! 01:16
Adana'da yemek yerken silahlı saldırıda başından vurulan genç hayatını kaybetti! 25.11.2024 | 09:26
İzmir’de fabrika yangını! 01:50
İzmir'de fabrika yangını! 25.11.2024 | 09:25
Marmara Adası’ndaki mermer ocağında heyelan kamerada: 1 ölü 01:31
Marmara Adası’ndaki mermer ocağında heyelan kamerada: 1 ölü 25.11.2024 | 09:19
Hatay’da fırtına binanın çatısını uçurdu... O anlar kamerada 02:26
Hatay'da fırtına binanın çatısını uçurdu... O anlar kamerada 25.11.2024 | 09:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA