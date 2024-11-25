TEM'in Bolu Dağı Tüneli geçişi böyle görüntülendi

Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli, yoğun kar yağışının ardından havadan görüntülendi. Kar yağışının etkisini yitirdiği bölgede, ulaşımın normale döndüğü görüldü.