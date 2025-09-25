TikTok'ta bir skandal daha: 6 yaşındaki oğluyla para için dans etti! | Video
Ankara'da Mustafa Kemal Ş., 1 yıl önce boşandığı E.Ç.'nin, 6 yaşındaki oğlu ile birlikte sosyal medya platformu TikTok yayınında dans ettiğini iddia ederek, velayet davası açtı. Mustafa Kemal Ş., dava dosyasına oğlunun annesiyle ve anneannesiyle makyaj efektli halde dans ettiği video ve fotoğraflarını da delil olarak sundu. Mahkeme, söz konusu görüntü ve fotoğrafların incelenerek rapor hazırlanmasını talep etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:47
Beton mikseri devrildi, sürücüsü hafif şekilde yaralandı | Video 25.09.2025 | 14:25
05:20
TikTok'ta bir skandal daha: 6 yaşındaki oğluyla para için dans etti! | Video 25.09.2025 | 12:51
01:39
00:47
04:30
02:52
Kağıthane'de İETT otobüsünde karekod kavgası kamerada | Video 25.09.2025 | 11:00
02:59
02:01
02:31
00:22
‘Altın’ dolandırıcıları suç makinesi çıktı: 3 gözaltı | Video 25.09.2025 | 08:27
00:12
Mardin'de silahlı ve sopalı kavga kamerada: 3 yaralı | Video 25.09.2025 | 08:26
01:35
Çorum'da petshop dükkanına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 gözaltı | Video 25.09.2025 | 08:26
00:09
Sivas’ta katliam gibi kaza: 50 metreden uçtu, 4 kişi öldü! 24.09.2025 | 21:52
00:09
01:22
00:43
Cezaevi firarisinin yakalandığı anlar kamerada | Video 24.09.2025 | 16:36
00:47
Eşine şiddet uygulayıp sosyal medyadan paylaşan şahıs tutuklandı | Video 24.09.2025 | 16:14
01:26
01:49
Zonguldak'ta motosiklet, trene çarptı! Kaza anı kamerada | Video 24.09.2025 | 16:10
01:09
Niğde’de silah teşhircilerine operasyon: 4 gözaltı | Video 24.09.2025 | 15:54