TikTok'ta bir skandal daha: 6 yaşındaki oğluyla para için dans etti! | Video

25.09.2025 | 12:51

Ankara'da Mustafa Kemal Ş., 1 yıl önce boşandığı E.Ç.'nin, 6 yaşındaki oğlu ile birlikte sosyal medya platformu TikTok yayınında dans ettiğini iddia ederek, velayet davası açtı. Mustafa Kemal Ş., dava dosyasına oğlunun annesiyle ve anneannesiyle makyaj efektli halde dans ettiği video ve fotoğraflarını da delil olarak sundu. Mahkeme, söz konusu görüntü ve fotoğrafların incelenerek rapor hazırlanmasını talep etti.

