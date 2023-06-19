Video Yaşam TKP terör örgütüne operasyon: 3 gözaltı | Video
TKP terör örgütüne operasyon: 3 gözaltı | Video

TKP terör örgütüne operasyon: 3 gözaltı | Video

19.06.2023 | 13:11

Ankara Emniyet Müdürlüğü terör örgütlerine yönelik operasyonları devam ediyor. TEM ekipler, TKP/Kıvılcım terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına alırken örgüne ait propaganda amaçlı kullanılan malzemeler ile çok sayıda yasak örgütsel yayın ele geçirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, TKP/Kıvılcım terör örgütüne yönelik çalışmalar neticesinde; örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri, eleman temin etmek amaçlı legal alan faaliyetlerini sürdükleri ve örgüt propagandası yaptıkları yapılan istihbarat çalışmaları ve MASAK-HTS analizleri sonucu 4 şüpheliye yönelik teknik ve fiziki takip çalışma gerçekleştirildi.

ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 2 bin 900 Avro, propaganda amaçlı kullanılan malzemeler ile çok sayıda yasak örgütsel yayın ele geçirildi. Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam edildiği öğrenildi.

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