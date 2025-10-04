"Tüpçü Muro" lakaplı cinayet zanlısı 10 yıl sonra İstanbul’da yakalandı | Video
Adana'da belediyeye ait resmi plakalı kamyonetin içinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden temizlik işçisi Abdurrahman Algın cinayetinde "azmettirici" olarak aranan "Tüpçü Muro" lakaplı Murat K., İstanbul’da başkası adına düzenlenmiş ehliyet ile yakalandı. Yıllar önce Adana’da temizlik işçisi Algın, uyuşturucu kavgasının kurbanı olmuş, tetikçi H.K. azmettirici Murat K. tarafından yönlendirildiği tespit edilmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, önceki gece saat 22.10 sıralarında Sarıyer ilçesi Maslak Mahallesinde faaliyet gösteren bir işletmeye yönelik denetim gerçekleştirdi.
Yapılan denetim sırasında bir şahsın kimlik kartı yerine sürücü belgesi ibraz ettiği belirlendi, İ.K. isimli şahsa ait sürücü belgesi incelendiğinde kart üzerinde bulunan fotoğraf ile kuşkulu kişinin eşkâlinin uyum sağlamadığı tespit edildi. Bunun üzerine şüpheli muhafaza altına alınarak parmak izi alındı.
Yapılan incelemede; şüphelinin gerçek kimlik bilgilerinin Murat K.(39) olduğu belirlendi. Söz konusu şüpheliye ait geriye dönük yapılan GBT sorgulamasında, Adana Yüreğir Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışırken öldürülen Abdurrahman Algın cinayeti de dahil 2 ayrı "Kasten Öldürme" suçundan arandığı saptandı. İkisi cinsiyet olmak üzere toplam 5 suçtan aranma kaydı olduğu ve 27 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen "Tüpçü Muro" lakaplı Murat K. gözaltına alındı.
Eğlence mekanında polisin dikkati sayesinde başkası adına düzenlenmiş sürücü belgesi ile yakalanan cinayet hükümlüsü, bu sabah adli makamlara sevk edildi.
