Video Yaşam Türkiye, Almanya'daki 2 Türk hasta için ambulans uçak gönderdi | Video
Türkiye, Almanya'daki 2 Türk hasta için ambulans uçak gönderdi | Video

Türkiye, Almanya'daki 2 Türk hasta için ambulans uçak gönderdi | Video

17.04.2023 | 14:34

Sağlık Bakanlığı, Almanya’da sağlık hizmeti alamayan 11 yaşındaki Ela Cengiz ve 26 yaşındaki Murat Demir için Frankfurt’a ambulans uçak göndererek hastaları Türkiye'ye sevk etti.

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Türkiye, Almanya'da gerekli tedavileri sağlanmayan 2 Türk hasta için harekete geçti. Sağlık Bakanlığı, Almanya'daki hastanelerde tedavileri tamamlanmayan 11 yaşındaki Ela Cengiz ve 26 yaşındaki Murat Demir için Frankfurt'a ambulans uçak gönderdi. Ela'nın kalp sorunları nedeniyle Almanya'daki hastanelere başvurduğunu fakat hastanelerin bahaneler uydurarak tedaviyi üstlenmediğini belirten Ela'nın babası Serkan Cengiz, "Türk devletinden bir kere değil Allah bin kere razı olsun. Bizi burada sahipsiz bırakmadı. Çocuğumuz inşallah iyi olacak. Biz bu hastanelere iki kez kontrole götürdük çocuğumuzu ama geri gönderdiler. Üçüncü kez gittiğimizde ise geç kalmışsınız dediler. Çocuğumuzun zaten doğuştan kalbi delik, senede iki kez düzenli olarak kontrolleri oluyor. Geç kalındığını ve yüzde 5 ölüm riski bulunduğunu söylediler. Burada hiçbir hastane tedaviyi kabul etmedi. Başkonsolosluk aracılığıyla Sağlık Bakanlığına ulaşarak durumumuzu anlattık. Sağ olsunlar yardımcı oldular, iki gün içinde her şey halloldu" dedi.

"HASTANELER OPERASYON RİSKİNİ KABUL ETMEDİ"
Ela'nın sağlık sorunlarıyla yakından ilgilenen Dr. Abdullah Hasıripi, "Yavrumuzun kalbinde zaten daha önce de sıkıntı varmış, kilosunun da fazla olması nedeniyle buradaki hastaneler operasyon riskini kabul etmedi. Türkiye'den birkaç hastane Ela'nın tedavisi yapmaya hazır. İnşallah sağlıklı şekilde geri gelecek" ifadelerini kullandı.

Ela'nın yakınları da havaalanına gelerek küçük çocuğun Türkiye'ye götürüldüğü anlarda yanında bulundu. Geçirdiği trafik kazası sonrasında ağır yaralanan ve ölüm riski bulunmaması rağmen komada tutulan 26 yaşındaki Murat Demir'in ailesi de oğullarının tedavisi için hastanelerden olumlu cevap alamadıklarını söyledi. Türkiye'ye müracaatta bulunduklarını belirten aile, Demir'in tedavisinin Türkiye'de yapılacağı için mutlu olduklarını ifade etti.

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