Türkiye bu olayı konuşuyor! Esra Erol sözde hoca skandalını ortaya çıkardı!
ATV’de her gün ekranlara gelen ve ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol’da, bu hafta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ünlü sunucu Esra Erol’un sunumuyla ekranlara gelen programa Fatma Olgun isimli bir anne katıldı. Fatma Olgun, kayıp kızı Mevlüde’yi aramak için Esra Erol’dan yardım istedi. Esrarengiz olaylar birbirini izledi. Fatma’nın kızını “mehdi” olduğunu iddia eden sözde hoca Mustafa Çabuk’un kandırdığı ortaya çıktı. Canlı yayına ihbar yağdı. Stüdyoya “Sahte Hoca Mustafa” mağdurları akın etti. İşte Esra Erol’da bugün yaşanan akıllara durgunluk veren o olayın detayları!
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