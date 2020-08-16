Video Yaşam Türkiye bu sosyal deneyi konuşuyor! Diyarbakırlı çocuklardan yürekleri ısıtan karşılama... | Video

Türkiye bu sosyal deneyi konuşuyor! Diyarbakırlı çocuklardan yürekleri ısıtan karşılama... | Video

Türkiye bu sosyal deneyi konuşuyor! Diyarbakırlı çocuklardan yürekleri ısıtan karşılama... | Video
16.08.2020 | 15:20

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Türkiye, youtuber iki gencin Diyarbakır'da sokakta satış yapan çocuk satıcılarla yaptığı sosoyal deneyin görüntülerini konuşuyor! Diyarbakır'da sokakta satış yapan çcouk satıcılara aç aloduğunu söyleyen youtuber Burak Tutal ve Mert Karakaş bakın neler yaşadı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

Diyarbakır sokaklarında yapılan ve sosyal medyada yayınlanan bir "sosyal deney" çocukların kocaman yüreklerini gözler önüne serdi. Sokaklarda kavun ve simit satarak geçimini sağlayan okul çağındaki çocuklar, kendilerine aç olduklarını ve kalacak yerleri olmadığını söyleyenlere hem yemek ısmarlıyor hem de kendi evlerine davet ediyor.

Sosyal deneyleriyle sosyal medyada konuşulan Mert Karataş ve Burak Tutal, Diyarbakır'daki çocukların iyiliğini gözler önüne serdi.

Videoda sokaklarda kavun ve simit satan çocuklara yaklaşıp aç olduklarını ve kalacak yerleri olmadığını söyleyen ikili, çocuklardan yardım görüyor. Deneyi yapan ikili, daha sonra yardım eden çocuklara tablet hediye ediyor. Çocukların tableti de mahcubiyetle almaları dikkatlerden kaçmıyor.

"BU MEMLEKETİN MANEVİ HUDUTLARI YÜREK KADAR BÜYÜK..."

Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Var mı ötesi? Bu memleketin manevi hudutları yürek kadar büyük..." ifadelerini kullandı.

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