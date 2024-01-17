Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Kayınvalide geliniyle birlikte eşini fare zehriyle öldürmek istedi!

ATV’nin beğeniyle izlenen reyting rekortmeni programlarından Esra Erol’da her hafta olduğu gibi bu hafta da çok konuşulan bir olaya imza attı. Esra Erol’da bu hafta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Selçuk Korkut, eşi Zeynep Nazan Korkut’un bulunması için programa başvurdu. ‘Bulunması için adaklar adadım’ diyen Selçuk Korkut’un yardım çağrısına Esra Erol ve ekibi koştu. Ünlü sunucu Zeynep Nazan Korkut’u buldu ve canlı yayına çıkardı. Çiftin yüzleşmesi programa damga vurdu. Ancak bugün programda Zeynep Nazan Korkut’un itirafları damga vurdu. Korkut kayınvalidesiyle birlikte kayınpederini zehirlediğini itiraf etti. İşte Esra Erol’a damga vuran ve Türkiye’nin konuştuğu o olayın perde arkası!