Türkiye, onu Milyoner'de tanımıştı. Beyin tümörü rahatsızlığı olan Başak Bozan, hayatını kaybetti | Video

Atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e katılıp Türkiye'nin tanıdığı, beyin tümörü rahatsızlığı olduğunu açıklayan öğretim görevlisi Başak Bozan, 44 yaşında yaşamını yitirdi.

Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Öğretim Görevlisi Başak Bozan, geçen yıl katıldığı Kim Milyoner Olmak İster'de beyin tümörü rahatsızlığı olduğunu açıklamış, hastalığını ilk kez burada açıklayan Bozan, kazanacağı ödülü tedavisi için harcayacağını söylemişti. Dördüncü evrede olan hastalığı nedeniyle son bir yıldır mesleğini yapamadığını belirten 16 yıllık İngilizce öğretmeni Başak Bozan, öğrencilerinden bahsederken hem duygulanıp, hem de duygulandırmıştı.

Durumu kötüye giden Başak Bozan, dün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Trakya Üniversitesi Rektörlüğü de Bozan için taziye mesajı yayınladı. Başak Bozan, bugün Edirne merkeze bağlı İskenderköy'de toprağa verilecek.