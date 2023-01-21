Video Yaşam Tütün ve makarona dev operasyon: 1 milyon makaron ele geçirildi | Video
Tütün ve makarona dev operasyon: 1 milyon makaron ele geçirildi | Video

Tütün ve makarona dev operasyon: 1 milyon makaron ele geçirildi | Video

21.01.2023 | 16:54

Tekirdağ'da jandarma ve polis ekiplerince kaçak sigara ürünlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda yaklaşık 1 milyon adet dolu ve boş makaron, 238 kilogram ise tütün ele geçirildi.

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Tekirdağ'da jandarma ve polis ekiplerince kaçak sigaranın önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

POLİS YARIM MİLYON MAKARON BULDU
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde Marmaraereğlisi ilçesinde 2 ikamet ve 4 iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda 376 bin 200 adet dolu makaron, 72 bin 800 adet boş makaron, bin 600 adet bandrolsüz sigara kağıdı, 96 kilogram tütün, 9 paket nargile tütünü, 1 adet kompresör, 1 adet sigara doldurma makinesi ele geçirildi.

Operasyonda 1 sigara imalathanesi deşifre edilerek, 3 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işleme başlatıldı.

JANDARMADA YARIM MİLYON MAKARON ELE GEÇİRDİ
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy Mahallesinde Jandarma KOM Şube ve Marmaraereğilisi İlçe Jandarma Komutanlığınca, Sultanköy'deki bir ikamet ve imalathaneye operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 500 bin adet dolu-boş makaron, 142 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet kompresör, 2 adet tam otomatik makaron doldurma makinesi, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve şarjörü, 100 adet 7.65 mm çapında tabanca mühimmatı, 1 adet kuru sıkı tabanca ve şarjörü, 66 kuru sıkı tabanca mühimmatı ele geçirildi.

Ele geçirilen tütün, makaron ve makinelerin yaklaşık piyasa değerinin 415 bin lira olduğu öğrenilirken şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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