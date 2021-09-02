Video Yaşam Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy’un cenaze töreni bugün yapılacak | Video

Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy’un cenaze töreni bugün yapılacak | Video

Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy’un cenaze töreni bugün yapılacak | Video
02.09.2021 | 08:57

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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta tiyatrocu Ferhan Şensoy’un cenazesi hastane morgundan alındı.

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Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy, 2 gün önce İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat etmişti. Şensoy'un cenazesi bugün Derya Baykal'ın oğlu Mert Baykal tarafından hastane morgundan alındı.

Usta tiyatrocu için bugün saat 13.00'da Beyoğlu Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlenecek. Törenin ardından ikindi namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Sonrasında Şensoy'un cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

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