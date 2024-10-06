Video Yaşam Van'da aşiret düğününde geline 4 kilo altın, damada 10 milyon TL takıldı | Video
Van'da aşiret düğününde geline 4 kilo altın, damada 10 milyon TL takıldı | Video

Van'da aşiret düğününde geline 4 kilo altın, damada 10 milyon TL takıldı | Video

06.10.2024 | 13:38

Van'da düzenlenen aşiret düğününde geline 4 kilo altın, damada ise 10 milyon TL takı takıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Van'daki Ertoşi aşiretinin Ezdinan kolu ile Pinyanişi aşiretine mensup Üzeyir Teke ve Hasret Bilici'nin düğün merasimi renkli görüntülere sahne oldu. 200 küçükbaş hayvanın kesilip onlarca kazanda pişirildiği ve yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı düğünde geline 4 kilo altın, damada ise 10 milyon TL takı takıldı.
Onlarca kazanın kaynadığı ve tonlarca etli yemeğin dağıtıldığı düğün törenine yurtiçi ve yurtdışından aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, iş adamları gibi çok sayıda davetli katıldı. Saatlerce süren takı töreninin ardından para ve altın takma işi halay boyunca da devam etti. Toplanan paralar ise bavullara konularak taşındı.

Damada 10 milyon TL para takıldığını söyleyen damadın abisi iş adamı Sami Teke, "Düğünümüze yaklaşık 7 bin davetli katıldı. Düğünümüze uzaktan ve yakından, yurtdışından katılım sağlayan bütün dostlarımıza teşekkürlerimizi sunarız" diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İkinci Seçil Erzan vakasında mağdur sayısı 900, vurgun ise 200 milyon avroya yaklaştı | Video 04:25
İkinci Seçil Erzan vakasında mağdur sayısı 900, vurgun ise 200 milyon avroya yaklaştı | Video 06.10.2024 | 13:39
Van’da aşiret düğününde geline 4 kilo altın, damada 10 milyon TL takıldı | Video 01:39
Van'da aşiret düğününde geline 4 kilo altın, damada 10 milyon TL takıldı | Video 06.10.2024 | 13:38
Şüphelinin yakını polise bıçakla saldırdı, yaralının yakınları tekme ve yumruk attı | Video 00:20
Şüphelinin yakını polise bıçakla saldırdı, yaralının yakınları tekme ve yumruk attı | Video 06.10.2024 | 13:38
İsrail’in saldırılarından kaçanları taşıyan 4. gemi Mersin’e geldi | Video 03:30
İsrail'in saldırılarından kaçanları taşıyan 4. gemi Mersin'e geldi | Video 06.10.2024 | 13:37
Kereste fabrikasındaki yangında ölmek üzere olan tavşana, sağlık ekipleri müdahale etti | Video 01:19
Kereste fabrikasındaki yangında ölmek üzere olan tavşana, sağlık ekipleri müdahale etti | Video 06.10.2024 | 10:41
Tekirdağ’da cinayet anı kamerada | Video 02:57
Tekirdağ'da cinayet anı kamerada | Video 06.10.2024 | 10:40
Esenyurt’ta sokakta çırılçıplak gezen şahıs cep telefonu ile böyle görüntülendi | Video 00:53
Esenyurt’ta sokakta çırılçıplak gezen şahıs cep telefonu ile böyle görüntülendi | Video 06.10.2024 | 10:40
Esenyurt’ta konser izlemek için standın üzerine çıkan vatandaşlar böyle düştü | Video 01:53
Esenyurt'ta konser izlemek için standın üzerine çıkan vatandaşlar böyle düştü | Video 06.10.2024 | 10:38
TEKNOFEST’te duygulandıran anlar | Video 03:22
TEKNOFEST'te duygulandıran anlar | Video 06.10.2024 | 10:38
Van’da kaybolan Rojin’den 9 gündür haber alınamıyor | Video 01:21
Van'da kaybolan Rojin’den 9 gündür haber alınamıyor | Video 06.10.2024 | 10:38
Hastane çalışanlarını pompalı tüfekle rehin aldı! Korku dolu anlar kamerada | Video 01:31
Hastane çalışanlarını pompalı tüfekle rehin aldı! Korku dolu anlar kamerada | Video 06.10.2024 | 10:37
2 motosikletlinin ters yönde yaptığı yarış ölümle son buldu: 1 ölü, 3 yaralı | Video 03:20
2 motosikletlinin ters yönde yaptığı yarış ölümle son buldu: 1 ölü, 3 yaralı | Video 06.10.2024 | 08:35
Nişantaşı’nda bir restorana 2 gün üst üste kurşun yağdırdılar | Video 02:22
Nişantaşı’nda bir restorana 2 gün üst üste kurşun yağdırdılar | Video 06.10.2024 | 08:34
Bursa’da palet fabrikasında çıkan yangın, 4 saat sonra kontrol altına alındı | Video 09:54
Bursa'da palet fabrikasında çıkan yangın, 4 saat sonra kontrol altına alındı | Video 06.10.2024 | 08:34
Bursa’da TIR’ın genç kadını ezerek öldürdüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı! 01:28
Bursa'da TIR'ın genç kadını ezerek öldürdüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı! 05.10.2024 | 15:19
Eyüpsultan’da Semih Yalçın’ın öldürdüğü Ayşenur Halil dualarla uğurlandı 07:37
Eyüpsultan'da Semih Yalçın'ın öldürdüğü Ayşenur Halil dualarla uğurlandı 05.10.2024 | 15:07
Fatih’te cani Semih Çelik’in öldürdüğü İkbal Uzuner dualarla son yolculuğuna uğurlandı 02:54
Fatih’te cani Semih Çelik'in öldürdüğü İkbal Uzuner dualarla son yolculuğuna uğurlandı 05.10.2024 | 14:53
Muğla Yatağan’da iki otomobil çarpıştı 02:25
Muğla Yatağan’da iki otomobil çarpıştı 05.10.2024 | 14:26
Beyoğlu’nda genç kızı taciz etmişlerdi, şüpheli: Sarhoştum hatırlamıyorum 02:12
Beyoğlu’nda genç kızı taciz etmişlerdi, şüpheli: “Sarhoştum hatırlamıyorum” 05.10.2024 | 14:22
İstanbul’da eşine ve yanında gördüğü adama saldıran koca kamerada! 04:36
İstanbul'da eşine ve yanında gördüğü adama saldıran koca kamerada! 05.10.2024 | 13:17

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA