Video Yaşam Van'da Keşiş Gölü'nden mest eden görüntüler | Video
Van'da Keşiş Gölü'nden mest eden görüntüler | Video

Van'da Keşiş Gölü'nden mest eden görüntüler | Video

08.06.2023 | 12:10

Van'da Erek Dağı'nın doğusunda Urartu Kralı II. Rusa tarafından yaptırılan ve dünyanın en eski göletlerinden olan 2 bin 550 rakımlı Keşiş (Turna) Gölü, doğal güzelliği ile ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

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Van'a 30 kilometre mesafede, Gürpınar sınırları içinde Kuh, Kozan ve Erek Dağı arasındaki vadide yer alan 4 kilometrekarelik Keşiş Gölü ve çevresi, dağ ve yayla turizmi için vazgeçilmez mekanların başından geliyor. Urartu Kralı II. Rusa tarafından tarım arazilerinin sulanması amacıyla yaptırılan yaklaşık 3 bin yıllık Keşiş Gölü, aynı zamanda çok gelişmiş bir mühendislik ürünü olarak biliniyor. Rengarenk çiçeklerin açtığı ve temiz havasıyla ziyaretçilerini adeta büyüleyen Keşiş Gölü ve çevresi, özellikle göçerlerin vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor. Denizden yüksekliği 2 bin 550 metre, alanı yağışlara bağlı olarak 4-7 kilometrekare olan gölde 20 milyon m3 su depolanabiliyor ve su toplama havzası 100 kilometrekare. Her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Keşiş Gölü çevresinde yetişen ve bazı vatandaşlar hafta içi bölgeye giderek yörede yetişen "dağ nanesi", "çiriş", "kekik" ile peynirde kullanılan "sirmo" gibi bitkileri topluyor. Havaların ısınmasıyla birlikte bir yandan vatandaşlar koyun ve ineklerini yaylaya çıkarırken, bir yandan da doğaseverler ise mavinin, yeşilin ve sarı tonların buluştuğu bölgeye gezi düzenliyor. Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle keşiş Gölü'nün gözle görülür derecede su kaybı yaşıyor.

"BURASI SAKLI BİR CENNET GİBİ"
Havaların ısınmasıyla birlikte bir yandan vatandaşlar koyun ve ineklerini yaylaya çıkarırken, bir yandan da doğaseverler ise mavinin, yeşilin ve sarı tonların buluştuğu bölgeye gezi düzenliyor. Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle keşiş Gölü'nün gözle görülür derecede su kaybı yaşıyor. Çiçeklerin fotoğrafını çeken Mustafa Akkuş isimli vatandaş, "Burası saklı bir cennet gibi. Erek Dağı'nın doruğu. Burası ruhu olan bir yer. Karşı tarafta gördüğümüz 3 bin yıllık Keşiş Göleti. Urartular tarafından yapılan bentler halen duruyor. Burası düğün çiçekleri dolu bir yer. Adeta gündemin stresinden uzaklaşıp bir nefes almak için inanılmaz harika bir yer. Sakin, rakım yüksek. Kuşlar bile yanınızdan uçarken kanat çırpış seslerini duyuyorsunuz. Doğayı korursan güzellik muhafaza olacak" dedi.

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