Vefat eden ünlü Türkücü Oğuz Yılmaz'ın kızıyla yaptığı düet sosyal medyada gündem oldu
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Kalp krizinden vefat eden ünlü Türkücü Oğuz Yılmaz'ın TRT ekranlarında kızıyla yaptığı düet sosyal medyada gündem oldu! İşte Türkücü Oğuz Yılmaz'ın kızıyla beraber türkü söylediği o anlar...