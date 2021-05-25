Yağmur Aşık ve Erdi Sungur davasında sürpriz tanık dinlendi | Video
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Yağmur Aşık ve Erdi Sungur davasında bugün yeni bir gelişme yaşandı. Eski milli futbolcu Emre Aşık’ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık ile sevgilisi olduğu iddia edilen Erdi Sungur hakkında ‘planlayarak adam öldürme’ suçlamasıyla Düzce Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın dördüncü celsesi yapıldı. Mahkemeye Emre Aşık’ın avukatları tarafından sürpriz bir tanık getirildi. Yağmur Aşık’ın eski yakın arkadaşı Süleyman Tezcan verdiği ifadede, “Yağmur beni öldürmek istedi. Benimle tüm telefon konuşmaları var. Mahkemeye bildirdik” dedi.