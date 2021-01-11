Video Yaşam Yalova'da AK Parti İl Başkanlığı'na çirkin saldırı kamerada | Video

Yalova'da AK Parti İl Başkanlığı'na çirkin saldırı kamerada | Video

Yalova'da AK Parti İl Başkanlığı'na çirkin saldırı kamerada | Video
11.01.2021 | 14:21

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yalova'da AK Parti İl Başkanlığı'na çirkin saldırı kamerada | Video 01:10
Yalova'da AK Parti İl Başkanlığı'na çirkin saldırı kamerada | Video 11.01.2021 | 14:21
Son dakika! Uyuşturucudan gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ifadesi ortaya çıktı | Video 01:21
Son dakika! Uyuşturucudan gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ifadesi ortaya çıktı | Video 11.01.2021 | 14:03
Van’ın iki ilçesi Sibirya’ya döndü | Video 01:43
Van’ın iki ilçesi Sibirya’ya döndü | Video 11.01.2021 | 13:48
SON DAKİKA! Whatsapp ve Facebook hakkında soruşturma başlatıldı | Video 02:27
SON DAKİKA! Whatsapp ve Facebook hakkında soruşturma başlatıldı | Video 11.01.2021 | 13:39
Bursa'da bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı | Video 00:58
Bursa'da bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı | Video 11.01.2021 | 12:50
Adana'da sokak ortasında kuzenini bacağından vurdu! Çevredekiler aldırış etmeden böyle yürümeye devam etti... | Video 03:54
Adana'da sokak ortasında kuzenini bacağından vurdu! Çevredekiler aldırış etmeden böyle yürümeye devam etti... | Video 11.01.2021 | 12:15
İstanbul Eyüpsultan'da kamyonun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular | Video 04:07
İstanbul Eyüpsultan'da kamyonun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular | Video 11.01.2021 | 12:17
SON DAKİKA! Gözaltına alınan Ümitcan Uygun adliyeye sevk ediliyor... CANLI YAYIN | Video 01:06
SON DAKİKA! Gözaltına alınan Ümitcan Uygun adliyeye sevk ediliyor... CANLI YAYIN | Video 11.01.2021 | 12:33
Müge Anlı'da son dakika! Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde Müge Anlı'dan flaş Ümit Can Uygun açıklaması | Video 01:19
Müge Anlı'da son dakika! Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde Müge Anlı'dan flaş Ümit Can Uygun açıklaması | Video 11.01.2021 | 12:20
Samsun'da trafik polisinden ekip otosunun camından bakan köpeğe gülümseten soru | Video 00:37
Samsun'da trafik polisinden ekip otosunun camından bakan köpeğe gülümseten soru | Video 11.01.2021 | 12:15
Turistim dedi, terörist çıktı | Video 00:12
Turistim dedi, terörist çıktı | Video 11.01.2021 | 12:13
Maltepe'de dakikalar içerisinde motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 01:35
Maltepe'de dakikalar içerisinde motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 11.01.2021 | 12:07
Hafta sonu etkili olan sağanak yağmur İstanbul’a 8 günlük su kazandırdı | Video 01:48
Hafta sonu etkili olan sağanak yağmur İstanbul’a 8 günlük su kazandırdı | Video 11.01.2021 | 11:50
Köpeklerin drone ile imtihanı | Video 01:12
Köpeklerin drone ile imtihanı | Video 11.01.2021 | 11:46
Diyarbakır merkezli hacker operasyonu kamerada | Video 01:44
Diyarbakır merkezli hacker operasyonu kamerada | Video 11.01.2021 | 11:28
Ekmek kasasıyla vurgun yapmışlardı. Polis tek tek yakaladı | Video 03:41
Ekmek kasasıyla vurgun yapmışlardı. Polis tek tek yakaladı | Video 11.01.2021 | 11:15
İstanbul'da 10 milyonluk vurgun yapan hırsızlık çetesi kamerada | Video 08:29
İstanbul'da 10 milyonluk vurgun yapan hırsızlık çetesi kamerada | Video 11.01.2021 | 11:20
TEM otoyolunda hatalı sollama faciaya neden oluyordu | Video 00:52
TEM otoyolunda hatalı sollama faciaya neden oluyordu | Video 11.01.2021 | 10:59
Pişkin hırsız market çalışanın elini ısırdı | Video 01:02
Pişkin hırsız market çalışanın elini ısırdı | Video 11.01.2021 | 10:59
Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 2021 yılının ilk toplantısında sokağa çıkma kısıtlaması ve yasaklar kalkacak mı? | Video 01:33
Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 2021 yılının ilk toplantısında sokağa çıkma kısıtlaması ve yasaklar kalkacak mı? | Video 11.01.2021 | 10:59

Yalova’da kimliği belirsiz bir kişi, AK Parti İl Başkanlığı binasına çekiçle saldırarak, tabela ve camları kırdı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken çekiçli saldırgan başka bir iş yerine daha zarar verdiği sırada polis tarafından yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yalova'da Rüstempaşa Mahallesi Çeşme Sokak'da bulunan AK Parti İl Başkanlığı binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından çekiçle saldırı düzenlendi. Saat 11.00 sıralarında parti binasına gelen şüpheli, elindeki çekiçle tabela ve camlara vurarak zarar verdi. Şüpheli daha sonra koşarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, şüphelinin peşine düştü. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken B.U. isimli 38 yaşındaki erkek şahıs başka bir iş yerine daha aynı şekilde zarar verirken polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan B.U. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA